Questo webinar prende in esame come IBM Storage Defender e IBM Storage Flashsystem lavorano in modo coordinato per migliorare sostanzialmente la capacità complessiva di rilevamento precoce delle minacce, protezione dei dati e ripristino rapido delle operazioni. Scopri come questo massimizza la potenza delle tue linee di difesa per proteggere le operazioni aziendali dal ransomware e altri rischi di perdita di dati.