Ricevi il meglio dell'AI nella tua posta in entrata. Le notizie sull'intelligenza artificiale si muovono velocemente, quindi tieniti aggiornato sulle ultime storie, i progressi e gli usi rilevanti per la tua attività. Solo 1-2 e-mail al mese.

Trasforma l'esperienza dei fan con i dati e l'AI

Scopri come IBM ha aiutato la Recording Academy a creare percorsi personalizzati per oltre 22.000 professionisti della musica in tutto il mondo ai GRAMMY.