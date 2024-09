Scienziati e tecnici del settore petrolifero e del gas in genere trascorrono quasi il 40% del tempo a cercare, comprendere e verificare dati per poter eseguire analisi complesse e ricavarne la conoscenza indispensabile al processo decisionale del business. Peraltro, dati disparati secondo formati proprietari rappresentano una vera e propria sfida nel momento in cui è necessario creare una vista integrata.