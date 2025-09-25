Introdurre la gen AI attraverso la preparazione dei dati con Bluetab

Alla guida della trasformazione tecnologica, dalla preparazione dei dati all'AI generativa.

Bluetab aiuta le aziende leader a progettare, realizzare e far evolvere le loro piattaforme di dati integrando l'intelligenza artificiale e le funzionalità cloud per accelerare la trasformazione tecnologica.

 

Con oltre 15 anni di esperienza, Bluetab aiuta i suoi clienti ad affrontare le sfide legate ai dati, combinando la tecnologia all'avanguardia con le metodologie Agile.
I nostri team sono composti da professionisti specializzati che comprendono il business, parlano il linguaggio tecnico e lavorano fianco a fianco con ogni cliente per creare un impatto reale.

Aiutiamo a sbloccare e massimizzare il valore dei dati per trasformare i processi, prendere decisioni migliori e promuovere l'uso strategico dell'intelligenza artificiale.

Lavoriamo a stretto contatto con i clienti, in modo collaborativo e basato sulla conoscenza, l'esperienza e la specializzazione.

Crediamo fermamente che la vera trasformazione nasca dall'esperienza, dall'impegno e da una prospettiva esperta, orientata a fornire risultati tangibili e sostenibili nel tempo.

Benefici

Competenze in materia di dati e AI

Il nostro team offre una profonda conoscenza tecnica e commerciale per aumentare al massimo il valore dei dati in ogni fase.
Soluzioni scalabili e su misura

Progettiamo architetture personalizzate adattate a ciascun cliente e realizzate per scalare insieme al tuo business.

 
Visione predisposta per il futuro

Applichiamo tecnologie all'avanguardia per ottenere un impatto reale in termini di efficienza, redditività e agilità.
Modernizzazione della piattaforma legacy

Sostituiamo i sistemi obsoleti con architetture cloud-native che offrono prestazioni migliori e costi inferiori.
Governance dei dati e conformità normativa

Implementiamo soluzioni di data lineage, qualità e catalogazione per garantire la conformità e promuovere la fiducia.
AI per il miglioramento operativo

Applichiamo modelli predittivi in aree come la manutenzione, il servizio clienti e il rilevamento delle frodi.

Funzionalità

Strategia dei dati Preparazione dei dati Soluzioni AI per i dati
Risorse
Truedat
Accelera l'implementazione della tua strategia di governance dei dati
Fastcapture
Genera automaticamente metadati utilizzando l'AI generativa
Spark Tune
Ottimizza e potenzia i processi e le piattaforme di dati Spark
Fasi successive

Vuoi trasformare il tuo business attraverso i dati? Parliamone.

