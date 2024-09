Per vedere i tuoi impegni attualmente attivi sulla console IBM Cloud, vai a Gestisci > Fatturazione e utilizzo e seleziona Impegni e abbonamenti. Clicca sulle schede per vedere il credito rimanente dei tuoi impegni attivi e eventuali impegni futuri non ancora validi. Un impegno scade al decorrere del termine o quando tutto il credito associato viene speso.