Le indicazioni Protected B emanate dal governo del Canada (GC) si applicano a informazioni o asset che, se compromessi, potrebbero causare gravi danni a un individuo, un'organizzazione o una pubblica amministrazione.

L'ISO (International Organization for Standardization) è un'organizzazione non governativa, indipendente e internazionale, che pubblica standard internazionali in campi tecnici e non tecnici. La serie di standard ISO/IEC 27000 è uno sforzo congiunto con la Commissione Elettrotecnica internazionale (IEC) e definisce i meccanismi per aiutare le organizzazioni a mantenere sicuri gli asset informativi.