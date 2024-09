La politica fornisce linee guida per tutti i prodotti del portafoglio IBM® Cloud (calcolo, storage, software, larghezza di banda e così via) destinati alla fine della commercializzazione (EOM) o alla fine del supporto (EOS). I prodotti destinati all'EOS saranno annunciati 90 giorni prima dell'EOS tramite il sito del ciclo di vita del prodotto IBM Cloud nella documentazione per IBM Cloud.

Consulta la documentazione sulla fine del ciclo di vita (EOL) per il software Classic →

Consulta la documentazione sulla fine del ciclo di vita (EOL) del software VPC →