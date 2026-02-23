Per Würth Group è essenziale immettere rapidamente sul mercato nuovi concetti creativi, al fine di restare un passo avanti rispetto alla concorrenza. Aggiungendo alla propria offerta servizi digitali, funzionalità IoT e qualità sostenibili, Würth Group soddisfa le esigenze dei clienti e sostiene al contempo la responsabilità ecologica e sociale.

Würth Group sta lavorando a una grande iniziativa di modernizzazione per semplificare i propri processi aziendali, ottimizzare le operazioni e aumentare l'efficienza. Insieme a Würth IT, il fornitore interno di servizi IT del gruppo, l'azienda sta spostando le sue applicazioni core business importanti e i principali database verso la soluzione all'avanguardia SAP S/4HANA e sulla piattaforma in-memory SAP HANA. Würth IT gestisce l'infrastruttura IT globale, le applicazioni e le soluzioni digitali per supportare le operazioni aziendali di Würth Group.

Jörg Engel, Team Lead SAP Technology di Würth IT, afferma: "Würth Group è guidato dalla digitalizzazione. Per competere con successo nei mercati globali in evoluzione, come Würth IT dobbiamo fornire a Würth Group le applicazioni, gli strumenti e le tecnologie più recenti. Cercavamo una piattaforma a prova di futuro per SAP che permettesse una transizione fluida per le operazioni multicanale 24/7 del gruppo, riducesse il rischio aziendale e fornisse le prestazioni necessarie per crescere e continuare a innovare".

Accanto al previsto aggiornamento delle infrastrutture, Würth Group mirava anche ad aumentare l'eccellenza operativa migliorando i propri processi. Ciò significa che Würth IT doveva offrire una base altamente flessibile, scalabile e affidabile per facilitare l'alta disponibilità di tutti i sistemi e applicazioni durante la complessa trasformazione aziendale e IT.