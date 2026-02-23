Würth Group, SVA e IBM
Per Würth Group è essenziale immettere rapidamente sul mercato nuovi concetti creativi, al fine di restare un passo avanti rispetto alla concorrenza. Aggiungendo alla propria offerta servizi digitali, funzionalità IoT e qualità sostenibili, Würth Group soddisfa le esigenze dei clienti e sostiene al contempo la responsabilità ecologica e sociale.
Würth Group sta lavorando a una grande iniziativa di modernizzazione per semplificare i propri processi aziendali, ottimizzare le operazioni e aumentare l'efficienza. Insieme a Würth IT, il fornitore interno di servizi IT del gruppo, l'azienda sta spostando le sue applicazioni core business importanti e i principali database verso la soluzione all'avanguardia SAP S/4HANA e sulla piattaforma in-memory SAP HANA. Würth IT gestisce l'infrastruttura IT globale, le applicazioni e le soluzioni digitali per supportare le operazioni aziendali di Würth Group.
Jörg Engel, Team Lead SAP Technology di Würth IT, afferma: "Würth Group è guidato dalla digitalizzazione. Per competere con successo nei mercati globali in evoluzione, come Würth IT dobbiamo fornire a Würth Group le applicazioni, gli strumenti e le tecnologie più recenti. Cercavamo una piattaforma a prova di futuro per SAP che permettesse una transizione fluida per le operazioni multicanale 24/7 del gruppo, riducesse il rischio aziendale e fornisse le prestazioni necessarie per crescere e continuare a innovare".
Accanto al previsto aggiornamento delle infrastrutture, Würth Group mirava anche ad aumentare l'eccellenza operativa migliorando i propri processi. Ciò significa che Würth IT doveva offrire una base altamente flessibile, scalabile e affidabile per facilitare l'alta disponibilità di tutti i sistemi e applicazioni durante la complessa trasformazione aziendale e IT.
Würth IT ha collaborato l'IBM Platinum Partner SVA (System Vertrieb Alexander GmbH) per progettare e implementare un'infrastruttura flessibile e scalabile per le sue applicazioni SAP basate sui server aziendali aziendali IBM® Power . Questo ambiente completamente virtualizzato utilizza IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity per offrire un'agilità simile al cloud al fine di ottenere operazioni IT flessibili.
SVA e Würth IT hanno definito un livello automatizzato di operazioni e orchestrazione utilizzando moderni strumenti di gestione IBM e Red Hat® per migliorare la coerenza del sistema e la sicurezza complessiva. Questo consente l'uso delle best practice DevOps, come Infrastructure as Code (IaC), per semplificare la gestione della virtualizzazione, standardizzare le operazioni e aumentare ulteriormente la produttività.
Un data storage veloce, ad alte prestazioni e resiliente per il nuovo panorama delle soluzioni SAP S/4HANA è fornito tramite nodi IBM SAN Volume Controller , costruiti con il software IBM Spectrum Virtualize, configurati come cluster estesi e supportati da diversi storage array IBM Storage FlashSystem .
Karsten Hespelt, Senior Unix Systems Administrator di Würth IT, aggiunge: "Siamo molto felici di lavorare con l'IBM Platinum Partner SVA, la collaborazione con il team è la migliore possibile. Forniscono preziose indicazioni e assistenza pratica per implementare le tecnologie più recenti e mettere a punto le prestazioni del sistema in tutto lo stack tecnologico IBM. Utilizzando le funzionalità avanzate di IBM Power, insieme a SVA abbiamo completato la migrazione alla nuova infrastruttura IBM Power senza alcuna interruzione significativa per i nostri utenti. SVA ci supporta anche proattivamente nelle nostre riunioni mensili con IBM e sa esattamente come rendere le nostre operazioni IT ancora più affidabili ed efficienti. SVA esegue revisioni regolari e ci consiglia patch di sicurezza per aiutarci a raggiungere il massimo livello di disponibilità e protezione".
Würth Group si affida ai sistemi operativi IBM e Red Hat per fare funzionare i suoi sistemi SAP d'importanza critica. Per alcuni dei server più importanti, l'azienda ha implementato una soluzione di affidabilità IBM per garantire una disponibilità quasi continua delle applicazioni, con capacità avanzate di rilevamento dei guasti, failover e ripristino.
Le applicazioni SAP svolgono un ruolo fondamentale per molti processi di Würth Group. L'ambiente include applicazioni SAP S/4HANA, database SAP HANA, SAP Extended Warehouse Management, SAP Business Warehouse con tecnologia SAP HANA e altre soluzioni SAP. Würth Group utilizza il software SAP Cloud Connector per creare un'architettura cloud ibrida e collegare le sue soluzioni on-premise al cloud, integrando le applicazioni con la SAP Business Technology Platform in modo affidabile e veloce, senza problemi di latenza.
Harald Holl, Head of Infrastructure di Würth IT, afferma: "Utilizzando IBM Power, garantiamo la massima disponibilità, la massima sicurezza e prestazioni ottimali. Questa è la base perfetta per ottimizzare i nostri workload SAP. La collaborazione con IBM e SVA è stata perfetta, l'impegno e la competenza dei loro team sono stati fondamentali per il successo dell'implementazione".
Consolidando l'allocazione e la gestione delle risorse, Würth Group può ora eseguire in modo flessibile ed efficiente oltre 600 partizioni logiche (LPAR) in modo fluido attraverso il suo pool di server IBM Power. La soluzione alimenta oltre 100 database SAP HANA in esecuzione su Linux per la trasformazione verso le nuove applicazioni SAP S/4HANA.
"In passato, con risorse più limitate, a volte era difficile fornire rapidamente nuovi sistemi per le attività di test e sviluppo", spiega Karsten Hespelt. "Dovevamo spostare manualmente i sistemi e gestire i nostri workload su ogni server, un lavoro che richiedeva molto tempo. Con i nuovi server IBM Power con IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, ora possiamo eseguire molto rapidamente il provisioning sia di nuovi ambienti sia di ambienti clonati, grazie alla configurazione di condivisione delle risorse multi-sistema. Questo ci aiuta ad accelerare il nostro progetto di trasformazione dinamica e agile. In combinazione con l’elevato livello di automazione della piattaforma IBM Power, possiamo garantire operazioni di sistema più resilienti".
"Grazie alla flessibilità di IBM Power, possiamo utilizzare la stessa infrastruttura prima, durante e dopo la transizione a SAP S/4HANA", spiega Jörg Engel. "Questo riduce l'overprovisioning e aumenta l'efficienza dei costi, poiché possiamo spostare e scalare le applicazioni facilmente e gradualmente, utilizzando sempre tutte le risorse. Ciò significa che possiamo offrire prestazioni ottimizzate per 20.000 utenti simultanei durante tutto il processo di migrazione".
Con una quota significativa di transazioni aziendali gestite dalle applicazioni SAP, l'affidabilità e la disponibilità 24 ore su 24 sono fondamentali per Würth Group. "Soprattutto verso la fine del mese, i 44.000 addetti alle vendite a tempo indeterminato in tutto il mondo si affidano alle applicazioni aziendali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per finalizzare le transazioni di vendita e raggiungere gli obiettivi mensili", aggiunge Jörg Engel. "Grazie alla soluzione IBM, disponiamo di solide basi per supportare i nostri team di vendita e far crescere il nostro business globale".
Un'altra caratteristica chiave della piattaforma IBM Power per Würth Group è la sua capacità di scalare. "Grazie all'architettura della piattaforma IBM Power, possiamo eseguire database di grandi dimensioni da 100 TB per applicazioni aziendali SAP senza problemi su 100 core del processore IBM Power, così da fornire prestazioni eccezionali a tutti gli utenti e processi aziendali", afferma Karsten Hespelt. "Come parte della nostra migrazione verso SAP S/4HANA, stiamo lavorando per ottimizzare questo database. Attraverso la compressione avanzata dei dati e un’accurata attività di data pruning, passeremo a un database SAP HANA molto più piccolo, da 20 GB, per preparare al futuro i processi aziendali centrali".
I server IBM Power sono progettati per garantire il massimo tempo di attività, resilienza e cybersecurity. Questo approccio include componenti hot-swappable, funzionalità di ridondanza integrate e virtualizzazione avanzata. Grazie a questa attenta progettazione del sistema, Würth Group non ha mai sperimentato interruzioni non pianificate legate all’infrastruttura dei server IBM Power nel corso di diverse generazioni di sistemi, da quando ha migrato le proprie applicazioni e i database SAP su IBM Power8. Allo stesso modo, l'attenzione alla facilità di manutenzione si traduce in una piattaforma hardware altamente stabile che consente una gestione standardizzata dei sistemi. I server IBM Power la crittografia trasparente della memoria accelerata tramite hardware utilizzando la crittografia quantistica, per proteggere i dati aziendali in modo ancora più efficace dalle minacce presenti e future. "Sui nostri server IBM Power, tutta la manutenzione dell'infrastruttura, come gli aggiornamenti del firmware, può essere completata senza tempi di inattività per le applicazioni aziendali e per gli utenti", aggiunge Karsten Hespelt. "La funzionalità Live Partition Mobility di IBM PowerVM Enterprise Edition è la base per offrire soluzioni tempi di inattività pianificati pari quasi a zero. Su altre piattaforme, necessitiamo di finestre di manutenzione più lunghe e di tempi di inattività pianificati quattro volte superiori, solo per garantire che tutti funzioni in modo sicuro.
Jörg Engel conclude: "Collaboriamo con IBM e SVA da oltre 15 anni. Nel corso di tutto questo tempo, SVA ha dimostrato più volte la sua profonda conoscenza delle soluzioni IBM e SAP. Gli esperti di SVA e IBM hanno preparato questo aggiornamento in modo professionale per facilitare una modernizzazione ottimale e ridurre al minimo i rischi aziendali. Insieme, abbiamo completato l'ultimo aggiornamento infrastrutturale senza intoppi, garantendo disponibilità e prestazioni e offrendo al contempo nuova flessibilità e capacità per il futuro. Ora possiamo adottare più rapidamente le nuove soluzioni SAP e utilizzare le funzionalità e i miglioramenti più recenti, rendendo il nostro ambiente SAP a prova di futuro e aumentando la predisposizione al cloud della nostra azienda.
Würth Group è leader nello sviluppo, produzione e vendita di materiali di montaggio e fissaggio, con sede a Künzelsau, in Germania. Attualmente il Gruppo impiega più di 87.000 persone presso più di 400 società, con oltre 2.800 negozi in 80 paesi. Il Gruppo ha generato vendite per 20,2 miliardi di euro nell'anno fiscale 2024.
Würth IT, il fornitore interno di servizi IT e consulenza IT del gruppo, supporta tutte le aziende del gruppo e guida i processi aziendali globali di Würth Group, dalla logistica alle vendite, fino all'e-commerce con soluzioni digitali.
SVA System Vertrieb Alexander GmbH, un IBM Platinum Partner, è un integratore di sistemi IT leader in Germania, con 3.800 dipendenti in 28 sedi. SVA è specializzata in infrastrutture IT di alta qualità e servizi IT completi. Gli esperti tecnici dell'azienda forniscono indicazioni e supporto personalizzati per permettere alle aziende di massimizzare il valore dei propri investimenti IT attraverso ottimizzazioni e soluzioni software intelligenti.
