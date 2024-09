Westpac New Zealand Ltd. utilizza l'applicazione di business process management IBM Blueworks Live basata sul cloud per creare rapidamente più di 2.000 risorse, contribuendo a migliorare il riutilizzo delle risorse. Storia di una sfida aziendale Nell'ambito di una più ampia iniziativa di business process management, Westpac New Zealand Ltd. aveva bisogno di creare una libreria di processi. Trasformazione La banca ha utilizzato l'applicazione di business process management basata sul cloud IBM Blueworks Live per iniziare a documentare i processi e archiviare i documenti di processo. Vantaggi In soli tre mesi, la banca ha creato più di 2.000 artefatti nell'applicazione Blueworks Live, che contribuiranno a migliorare il riutilizzo degli asset.

In due anni, siamo arrivati a circa 900-1000 artefatti nella nostra vecchia libreria, mentre in tre mesi ne abbiamo ottenuti più di 2.000 in Blueworks Live. Sandra Moorhead Senior Manager of Process Transformation Westpac New Zealand Ltd.