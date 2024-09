Immagina di essere a casa in una giornata piovosa e di usare i social sul telefono.Tra i soliti scatti di amici e parenti, qualcosa cattura la tua attenzione: la foto di una splendida spiaggia, con la sabbia bianchissima e il mare blu intenso baciati dal sole.Controlli il tag del luogo (Ios, un'isola greca nel Mar Egeo) e prendi nota mentalmente.Hai appena trovato la tua prossima meta per le vacanze.

"Crediamo che ci sia una grande opportunità per sfruttare contenuti di qualità che consentano di prendere decisioni più informate e ispirate, così da permettere ai viaggiatori di trovare la destinazione perfetta", afferma Matteo De Santis, Head of Business Development di Vivere.travel. "Le persone traggono ispirazione dalle foto che vedono sui social media e sul web e decidono di partire per sperimentare in prima persona".

Vivere.travel, una piattaforma digitale per la scoperta di destinazioni, ritiene che nulla abbia il potere di influenzare la pianificazione di una vacanza come i contenuti personalizzati e ben curati.

"Vivere.travel è un'esperienza prevalentemente visiva”, spiega Matteo De Santis. "Tramite la nostra piattaforma online, i clienti inseriscono informazioni sui loro interessi, le date di viaggio previste e il budget e noi rispondiamo a tali preferenze specifiche con splendide foto e video delle destinazioni che corrispondono alla descrizione. Il nostro obiettivo è aiutare i clienti a trovare e prenotare le destinazioni e gli hotel che più attirano la loro attenzione. Dopotutto, un'immagine vale più di mille parole”.

“Collaboriamo con creativi freelance per produrre immagini e altri contenuti di alta qualità. Avevamo soltanto bisogno di un modo efficiente e intelligente di gestire il tutto, specialmente perché la quantità di contenuti continua ad aumentare man mano che ci espandiamo e aggiungiamo altre destinazioni alla piattaforma. Sapevamo che sarebbe arrivato il momento in cui non avremmo più potuto gestire e taggare i contenuti manualmente”.

"Per consentire ai nostri clienti di trovare esattamente ciò che cercano, volevamo una soluzione che permettesse di aggregare, organizzare e taggare una grande quantità di contenuti, visuali e non, nel modo più efficiente e intelligente possibile".