I ricercatori dell'Università di Auckland, Waipapa Taumata Rau, un'importante istituzione educativa della Nuova Zelanda, sono stati a lungo messi alla prova dalle complessità dei requisiti di finanziamento, etici e normativi per la ricerca.
Prima di iniziare un progetto di ricerca, i ricercatori di solito inviano più richieste di sovvenzione a finanziatori nazionali e internazionali, ognuna con i propri requisiti di idoneità, moduli di applicazione e criteri di valutazione. Una volta ottenuti i finanziamenti, i ricercatori devono ottenere l'approvazione etica dai comitati etici nazionali o istituzionali per qualsiasi ricerca che coinvolga animali o persone. I ricercatori devono inoltre richiedere i permessi di esportazione al governo della Nuova Zelanda se inviano dati o tecnologie controllati dall'esportazione a collaboratori esteri. Tutti questi requisiti creano frustrazione e ritardi per i ricercatori e riducono significativamente il tempo disponibile per la ricerca.
Per ovviare a questi frustranti ritardi, l'Università ha collaborato con IBM per organizzare un hackathon per igli studenti del Master of AI. L'iniziativa è stata guidata da uno specialista senior di AI e AI generativa presso IBM e dal dr. Thomas Lacombe, direttore del programma di Master of Artificial Intelligence (MAI) dell'Università. Insieme, hanno costruito il framework per l'hackathon attorno al processo per le richieste di ricerca, con casi d'uso forniti da Nick Kearns dall'Ufficio Ricerca e Innovazione dell'Università. Per assistere gli studenti, IBM ha fornito le proprie piattaforme di tecnologia, ovvero IBM® watsonx.ai® e IBM watsonx Assistant®, oltre a input strutturati per i criteri di valutazione, tutoraggio e competenza tecnica dell'hackathon, insieme a IBM Business Partner ElementX.
Utilizzando IBM watsonx.ai, team concorrenti di studenti si sono impegnati a creare agenti basati su AI per semplificare i processi di applicazione e recensioni delle richieste di sovvenzioni, delle applicazioni etiche e dei permessi di controllo delle esportazioni. Utilizzando dati provenienti da documenti pubblicamente disponibili e utilizzando generazione di prompt few-shot per allinearsi alle aspettative dei revisori, le soluzioni proof-of-concept degli studenti hanno fornito ai ricercatori un feedback pertinente e contestualizzato su come migliorare le loro applicazioni e garantire la conformità ai requisiti dei finanziatori, dell'università e del governo.
Le soluzioni proof-of-concept sviluppate dagli studenti hanno dimostrato il valore e la fattibilità di soluzioni di intelligenza artificiale agentica per gli aspetti amministrativi dell'attività di ricerca, con la possibilità di far guadagnare ai ricercatori notevoli risparmi di tempo. Tra le applicazioni testate, l'agente AI ha indirizzato il 95% di esse al comitato corretto e ha rilevato l'85% degli errori noti durante il processo di richiesta.
Dopo l'hackathon, l'Università e IBM continuano a collaborare allo sviluppo di soluzioni aziendali agentiche per l'amministrazione della ricerca. Ospitate su IBM Cloud®, le soluzioni che utilizzano IBM watsonx® funzionano a basso costo, il che le rende strumenti scalabili e on-demand per l'Università.
L'Università di Auckland , fondata nel 1883, è la più grande università della Nuova Zelanda, con oltre 40.000 studenti. L'istituto è rinomato per l'eccellenza nella ricerca e l'impegno nell'innovazione, e offre un'ampia gamma di programmi di laurea e post-laurea in varie discipline.
ElementX è un'azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate di AI e apprendimento automatico. Si concentra sulla creazione di prodotti innovativi che migliorino l'esperienza e l'efficienza degli utenti attraverso un'automazione intelligente e insight basati sui dati. ElementX collabora a stretto contatto con i clienti per creare soluzioni su misura che soddisfino le loro esigenze specifiche, sfruttando tecnologie all'avanguardia per risolvere sfide complesse e promuovere la trasformazione digitale. La sua esperienza abbraccia vari settori, garantendo risultati solidi, scalabili e di impatto.
