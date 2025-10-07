Per ovviare a questi frustranti ritardi, l'Università ha collaborato con IBM per organizzare un hackathon per igli studenti del Master of AI. L'iniziativa è stata guidata da uno specialista senior di AI e AI generativa presso IBM e dal dr. Thomas Lacombe, direttore del programma di Master of Artificial Intelligence (MAI) dell'Università. Insieme, hanno costruito il framework per l'hackathon attorno al processo per le richieste di ricerca, con casi d'uso forniti da Nick Kearns dall'Ufficio Ricerca e Innovazione dell'Università. Per assistere gli studenti, IBM ha fornito le proprie piattaforme di tecnologia, ovvero IBM® watsonx.ai® e IBM watsonx Assistant®, oltre a input strutturati per i criteri di valutazione, tutoraggio e competenza tecnica dell'hackathon, insieme a IBM Business Partner ElementX.

Utilizzando IBM watsonx.ai, team concorrenti di studenti si sono impegnati a creare agenti basati su AI per semplificare i processi di applicazione e recensioni delle richieste di sovvenzioni, delle applicazioni etiche e dei permessi di controllo delle esportazioni. Utilizzando dati provenienti da documenti pubblicamente disponibili e utilizzando generazione di prompt few-shot per allinearsi alle aspettative dei revisori, le soluzioni proof-of-concept degli studenti hanno fornito ai ricercatori un feedback pertinente e contestualizzato su come migliorare le loro applicazioni e garantire la conformità ai requisiti dei finanziatori, dell'università e del governo.