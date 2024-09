La storia della sfida di business Union Bank, N.A. voleva aumentare ulteriormente la reattività e ridurre i costi, continuando ad evolvere la sua strategia ECM avviato nel 1994 per eliminare i processi manuali e cartacei.

Trasformazione La banca ha collaborato con IBM Business Partner Pyramid Solutions, Inc. per estendere le soluzioni di gestione dei contenuti IBM FileNet esistenti con il software IBM Case Manager.

Benefici Abilitando la modellazione di workflow basati sul business e favorendo la riutilizzabilità, Union Bank accelera l'implementazione del miglioramento dei processi a livello aziendale.