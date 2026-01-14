UMass Memorial Health trasforma la gestione dei propri dispositivi con IBM MaaS360
UMass Memorial Health, il più grande sistema sanitario del Massachusetts centrale, gestisce una rete crescente di ospedali e centri di assistenza primaria in sette-otto regioni. Grazie alle recenti acquisizioni, tra cui quella del Milford Regional Hospital, il suo ecosistema IT si è espanso rapidamente. La gestione dei dispositivi per diversi reparti, come cardiologia, infermieristica, pronto soccorso, terapia intensiva e chioschi è impegnativa, poiché ognuno dispone di app, layout e requisiti di rete diversi. Questa personalizzazione da parte dei reparti rende difficile una gestione uniforme dei dispositivi.
Le soluzioni tradizionali di gestione dei dispositivi mobili (MDM) spesso richiedono ai team IT di configurare le policy tramite più interfacce. Altri importanti fornitori di MDM costringono gli amministratori a passare dalle impostazioni di conformità alle caratteristiche del dispositivo, fino alle pagine di configurazione. Ciò crea ritardi e inefficienze, in particolare nel settore sanitario, dove la tecnologia ha un impatto diretto sugli esiti dei pazienti e sulla produttività dei medici.
Un'altra sfida era legata all'utilizzo condiviso dei dispositivi. Infermieri, medici, tecnici e dipendenti del magazzino spesso usano gli stessi iPad o portatili Zebra durante i turni. Assegnare gli utenti in modo sicuro, mantenendo la conformità, non era facile nelle soluzioni concorrenti. A complicare ulteriormente la situazione, UMass necessita della capacità di scalare rapidamente le policy su migliaia di dispositivi, senza richiedere al personale medico di dipendere dall'IT per ogni aggiornamento.
UMass Memorial Health necessitava quindi di una piattaforma di gestione dei dispositivi mobili (MDM) in grado di offrire uniformità, flessibilità e resilienza su larga scala. Il team IT cercava una soluzione che semplificasse la distribuzione, applicasse la sicurezza, riducesse i costi dell'IT e fornisse al personale sanitario gli strumenti giusti al momento giusto. Per UMass Memorial Health, la posta in gioco era alta: qualsiasi tempo di inattività o configurazione errata rischiava di interrompere le cure, i workflow per il consenso dei pazienti e persino la gestione degli inventari.
Per affrontare le crescenti sfide, UMass Memorial Health ha adottato la soluzione IBM MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) come soluzione di gestione dei dispositivi mobili (MDM) a livello aziendale. La piattaforma forniva un'unica interfaccia basata su policy per gestire configurazioni, applicazioni e conformità su migliaia di dispositivi. A differenza di altri strumenti, MaaS360 ha permesso agli amministratori IT di configurare le schermate principali, limitare l'accesso al web, fare rispettare i codici di accesso e assegnare le app, il tutto all'interno di un framework unificato.
La soluzione ha inoltre aumentato l'efficienza del personale medico. Gli infermieri possono ora accedere a un catalogo di app MaaS360 dedicato per scaricare strumenti specifici del reparto senza dovere inviare un ticket all'IT, accelerando notevolmente l'accesso alle risorse. L'amministrazione basata sui ruoli aiuta i responsabili IT ad assegnare i permessi corretti a tecnici e ingegneri, proteggendo le policy dalle modifiche accidentali. Scegliere MaaS360 ha permesso ai leader IT di concentrarsi sulla crescita e sull'innovazione, piuttosto che sulle questioni legate ai dispositivi per la risoluzione dei problemi.
Come osserva Venkat, "MaaS360 ci offre flessibilità e affidabilità, dall'applicazione delle policy all'amministrazione basata sui ruoli, che garantisce ai nostri medici di concentrarsi sui pazienti, mentre l'IT gestisce senza problemi la mobilità in background".
L'adozione di MaaS360 ha apportato benefici misurabili a UMass Memorial Health, migliorando sia le operazioni che l'assistenza ai pazienti. I risultati includevano miglioramenti a livello di efficienza, maggiore affidabilità e migliori esperienze per gli utenti in tutto il sistema sanitario.
Risultati principali
Questi risultati dimostrano come MaaS360 non sia solo uno strumento di gestione, ma anche un supporto per le cure orientate al paziente. Semplificando l'amministrazione dei dispositivi, migliorando il tempo di attività e riducendo le frizioni per il personale medico, UMass Memorial Health ha trasformato la propria strategia di mobilità digitale in un vero vantaggio operativo.
UMass Memorial Health, il più grande sistema sanitario senza scopo di lucro del Massachusetts centrale, serve milioni di pazienti ogni anno. Include una rete di ospedali, centri di assistenza primaria e ambulatori specializzati distribuiti in più regioni. Offre cure compassionevoli e di alta qualità, promuovendo al contempo la formazione medica e la ricerca nella regione. Negli ultimi anni l'organizzazione si è espansa notevolmente, acquisendo diversi ospedali per ampliare la propria presenza. UMass si impegna ad adottare soluzioni IT avanzate per raggiungere la propria missione, ovvero migliorare lo stato di salute della diversificata popolazione di pazienti con compassione, qualità e innovazione.
Semplifica la gestione dei dispositivi mobili e degli endpoint unificati con IBM MaaS360
© Copyright IBM Corporation 2023.
IBM, il logo IBM e MaaS360 sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.