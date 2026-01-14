UMass Memorial Health, il più grande sistema sanitario del Massachusetts centrale, gestisce una rete crescente di ospedali e centri di assistenza primaria in sette-otto regioni. Grazie alle recenti acquisizioni, tra cui quella del Milford Regional Hospital, il suo ecosistema IT si è espanso rapidamente. La gestione dei dispositivi per diversi reparti, come cardiologia, infermieristica, pronto soccorso, terapia intensiva e chioschi è impegnativa, poiché ognuno dispone di app, layout e requisiti di rete diversi. Questa personalizzazione da parte dei reparti rende difficile una gestione uniforme dei dispositivi.

Le soluzioni tradizionali di gestione dei dispositivi mobili (MDM) spesso richiedono ai team IT di configurare le policy tramite più interfacce. Altri importanti fornitori di MDM costringono gli amministratori a passare dalle impostazioni di conformità alle caratteristiche del dispositivo, fino alle pagine di configurazione. Ciò crea ritardi e inefficienze, in particolare nel settore sanitario, dove la tecnologia ha un impatto diretto sugli esiti dei pazienti e sulla produttività dei medici.

Un'altra sfida era legata all'utilizzo condiviso dei dispositivi. Infermieri, medici, tecnici e dipendenti del magazzino spesso usano gli stessi iPad o portatili Zebra durante i turni. Assegnare gli utenti in modo sicuro, mantenendo la conformità, non era facile nelle soluzioni concorrenti. A complicare ulteriormente la situazione, UMass necessita della capacità di scalare rapidamente le policy su migliaia di dispositivi, senza richiedere al personale medico di dipendere dall'IT per ogni aggiornamento.

UMass Memorial Health necessitava quindi di una piattaforma di gestione dei dispositivi mobili (MDM) in grado di offrire uniformità, flessibilità e resilienza su larga scala. Il team IT cercava una soluzione che semplificasse la distribuzione, applicasse la sicurezza, riducesse i costi dell'IT e fornisse al personale sanitario gli strumenti giusti al momento giusto. Per UMass Memorial Health, la posta in gioco era alta: qualsiasi tempo di inattività o configurazione errata rischiava di interrompere le cure, i workflow per il consenso dei pazienti e persino la gestione degli inventari.