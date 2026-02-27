L'UKRI opera ora su una piattaforma unificata, basata su cloud, che ottimizza le attività finanziarie, le risorse umane, le buste paga, i progetti e il procurement. Questa modernizzazione ha portato benefici concreti: processi semplificati, report migliorati e dashboard in tempo reale che offrono ai leader visibilità sulle operazioni e sull'allocazione delle risorse. Queste funzionalità permettono all'UKRI di prendere decisioni più rapide e basate sui dati che accelerano i programmi di ricerca e supportano la missione di finanziare ricerche pionieristiche in aree come il quantum computing e le soluzioni climatiche.

Guardando al futuro, UKRI prevede di utilizzare funzionalità guidate dall'AI e analytics avanzata all'interno di Oracle Fusion® per migliorare ulteriormente le previsioni e la pianificazione strategica. Con IBM Consulting che continua a essere un consulente affidabile per ottimizzazione e futuri miglioramenti, l'UKRI si posiziona per ampliare le proprie capacità digitali e rafforzare il suo ruolo come principale finanziatore di ricerca e innovazione nel Regno Unito.