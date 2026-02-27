L'UKRI raggiunge processi unificati e una maggiore visibilità grazie a IBM Consulting
L'UKRI, il più grande finanziatore pubblico di ricerca e innovazione nel Regno Unito, svolge un ruolo fondamentale nell'avanzamento della conoscenza e nella generazione di benefici economici, sociali e culturali. Gestire sovvenzioni e programmi tra più consigli di ricerca e istituti richiede agilità e precisione, ma i sistemi legacy hanno complicato le cose. I processi di finanza, risorse umane, buste paga e procurement erano isolati, con conseguenti lacune nei processi e limitazione della visibilità. Con dati disseminati su varie piattaforme, l'UKRI si è trovata ad affrontare la sfida di consolidare e gestire le informazioni per supportare il processo decisionale e accelerare l'impatto della ricerca.
Per superare queste sfide, UKRI ha collaborato con IBM Consulting per migrare dal suo sistema legacy on-premise Oracle R12 a Oracle Fusion Cloud Applications. Passare al cloud è stato un salto strategico, che ha portato scalabilità, automazione e analytics avanzate a un'organizzazione che gestisce miliardi in fondi per la ricerca. Il ruolo di IBM andava oltre l'implementazione: agendo come partner di consulenza affidabile, IBM forniva supporto critico per la migrazione complessa dei dati e ha contribuito a progettare una strategia di formazione completa, integrando capacità guidate dall'AI per migliorare il processo decisionale. Consolidando processi critici e abilitando insight in tempo reale, IBM ha aiutato l'UKRI a trasformare il suo back-office in un motore basato sui dati per l'eccellenza nella ricerca.
L'UKRI opera ora su una piattaforma unificata, basata su cloud, che ottimizza le attività finanziarie, le risorse umane, le buste paga, i progetti e il procurement. Questa modernizzazione ha portato benefici concreti: processi semplificati, report migliorati e dashboard in tempo reale che offrono ai leader visibilità sulle operazioni e sull'allocazione delle risorse. Queste funzionalità permettono all'UKRI di prendere decisioni più rapide e basate sui dati che accelerano i programmi di ricerca e supportano la missione di finanziare ricerche pionieristiche in aree come il quantum computing e le soluzioni climatiche.
Guardando al futuro, UKRI prevede di utilizzare funzionalità guidate dall'AI e analytics avanzata all'interno di Oracle Fusion® per migliorare ulteriormente le previsioni e la pianificazione strategica. Con IBM Consulting che continua a essere un consulente affidabile per ottimizzazione e futuri miglioramenti, l'UKRI si posiziona per ampliare le proprie capacità digitali e rafforzare il suo ruolo come principale finanziatore di ricerca e innovazione nel Regno Unito.
L'UK Research and Innovation (UKRI) è il più grande finanziatore pubblico di ricerca e innovazione nel Regno Unito, con un investimento di circa 8 miliardi di GBP all'anno per promuovere la conoscenza, migliorare la vita e stimolare la crescita economica. Unisce più consigli per sostenere la ricerca di livello mondiale e l'innovazione guidata dalle aziende in diversi settori, promuovendo un sistema dinamico e inclusivo che apporta benefici alla società a livello locale e globale.
Oracle è leader mondiale nel software aziendale e fornisce soluzioni come Oracle Fusion ERP® che aiutano le aziende a integrare e gestire le operazioni in modo efficace.
