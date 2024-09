"Truist sta già lavorando con IBM ad alcuni casi d'uso interni dell'AI generativa. Alcune usano watsonx, una nuova piattaforma dati e AI di IBM pensata per aiutare le aziende a impiegare l'AI generativa e l'apprendimento automatico. Stiamo esplorando le cose che possiamo creare insieme e per le quali possiamo realizzare delle prove di fattibilità, con il fine di mandarle in produzione e quindi nelle mani dei nostri clienti e partner."



Ken Meyer

Divisional Chief Information and Experience Officer

Truist