Travelping GmbH

Non serve George Jetson o sua moglie, Jane, per godersi un veicolo spaziale. Le auto connesse sfruttano la tecnologia IoT per consentire ai conducenti di determinare la durata di un viaggio e i problemi da evitare lungo il percorso, il tutto trasmettendo allo stesso tempo un film in streaming per i bambini sui sedili posteriori. La capacità di collegare i dispositivi dei veicoli ad altri dispositivi e reti produce insight sullo stato dell'automobile, sulla posizione e sulla velocità. Queste informazioni possono, tra gli altri vantaggi, migliorare la sicurezza dei passeggeri e la manutenzione dei veicoli.

Nell’UE, tuttavia, esiste una sorta di ostacolo: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Entrato in vigore nel maggio 2018, il GDPR è stato concepito per proteggere i dati e la privacy dei cittadini dell'UE e di quelli dello Spazio economico europeo (SEE). In parte, il GDPR non consente l'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e del SEE. Se si dispone di un'auto connessa ma i dati non possono lasciare la regione, la possibilità di ottenere insight sul veicolo viene meno. Le soluzioni di rete tradizionali non sono l'ideale, perché è qui che entra in gioco la latenza.

Supponiamo che la casa automobilistica ABC Autos si rivolga al fornitore di telecomunicazioni XYZ Mobile per fornire connettività alla sua nuova linea di auto che utilizzano l'IoT. In una distribuzione classica, i dati sono collegati a una rete ospitata in un data center locale. L'auto va in un paese al di fuori dell'UE, ma i dati non possono farlo. E quando l'auto si trova nell'UE, i dati vengono trasmessi ovunque, dalla rete domestica al luogo in cui si trova il veicolo.

Per evitare collisioni, le auto connesse devono comunicare tra loro in tempo reale. Travelping aveva bisogno di sviluppare una piattaforma di infrastruttura IT in grado di affrontare le sfide della gestione dei dati transfrontalieri. Inoltre, i dati dovevano rimanere in un ambiente sicuro.