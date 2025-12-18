Trade Works ha creato una piattaforma di trading finanziario innovativa che riduce costi e tempi condividendo i sistemi FX/CFD.
Trade Works si occupa della pianificazione e dello sviluppo di sistemi di transazioni online per istituti finanziari e della costruzione di piattaforme di e-commerce, oltre ad altri sistemi. Con lo sviluppo interno di pacchetti, i servizi cloud e i servizi di infrastruttura come pilastri principali, l'azienda supporta da tempo sistemi stabili e transazioni finanziarie fluide attraverso servizi integrati, dalla pianificazione alla manutenzione e alle operazioni.
Nel campo dei sistemi di transazione finanziaria, che è il pilastro del business di Trade Works, da molti anni le istituzioni finanziarie devono affrontare numerose problematiche. I sistemi FX/CFD convenzionali venivano sviluppati e implementati individualmente da ogni istituzione, il che comportava inevitabilmente periodi di sviluppo più lunghi e costi più elevati. Inoltre, i costi di rinnovamento dovuti alle esigenze degli investitori e alla conformità a leggi e regolamenti si sono sovrapposti, aumentando l'onere complessivo dei costi in tutta l'architettura del sistema. Queste sfide non solo hanno ridotto il vantaggio competitivo delle istituzioni finanziarie e ostacolato l'acquisizione di nuovi investitori, ma hanno anche reso difficile l'ingresso di nuovi operatori nel mercato FX/CFD.
Era urgente che le istituzioni finanziarie migliorassero l'esperienza e ampliassero i servizi, fornendo servizi tutto in uno per risolvere questi problemi e promuovere un ulteriore utilizzo.
Per risolvere questi problemi, Trade Works si è concentrata sul sistema FX/CFD di tipo applicazione service provider (ASP). Trade Works ha utilizzato IBM® Power/IBM® i, che vanta eccellenti prestazioni e disponibilità, per costruire una solida base.
Inoltre, sfruttando i punti di forza della sua esperienza accumulata nella tecnologia e nella sicurezza sulla piattaforma cloud, nonché sull'interfaccia utente che enfatizza l'usabilità, l'azienda ha iniziato a sviluppare un nuovo servizio di tipo ASP con membri con una vasta esperienza nei sistemi di transazioni finanziarie.
"Per costruire un sistema finanziario mission-critical, avevamo bisogno di stabilità e affidabilità, specialmente nel trading FX/CFD, dove era essenziale un'elevata potenza di calcolo per elaborare enormi quantità di dati di transazione in tempo reale. Inoltre, rafforzare le misure di sicurezza, che negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti, è stato anch'esso un tema importante. Abbiamo scelto IBM Power/IBM i come piattaforma ottimale per soddisfare questi requisiti in generale," afferma Kazuyuki Nakahara, Executive Officer di Solutions Division dell'azienda.
Questa iniziativa ha portato all'innovativo servizio condiviso ASP TradePower FX/CFD per istituzioni finanziarie. Oltre alla riduzione dei costi grazie alla scalabilità del servizio condiviso, l'azienda è riuscita a ridurre drasticamente le barriere di costo per l'ingresso.
Trade Works ha fornito TradePower FX/CFD al servizio di trading su margine in valuta estera di GMO Aozora Net Bank, GMO Aozora FX. La banca ha iniziato le operazioni di produzione il 10 agosto 2025 e continua ad accelerare l'evoluzione dei servizi FX/CFD in futuro.
A partire dall'introduzione presso GMO Aozora Net Bank, Trade Works prevede di espandere ulteriormente il proprio business nel mercato FX/CFD e di introdurre il sistema a più istituzioni finanziarie.
Per migliorare la soddisfazione dei clienti e contribuire allo sviluppo delle istituzioni finanziarie attraverso continui miglioramenti funzionali, l'azienda continuerà a sviluppare la gestione del rischio basata sull'AI e funzioni di trading automatizzato, oltre a supportare la digitalizzazione delle istituzioni finanziarie con l'obiettivo di espandersi nei mercati esteri.
Trade Works Co., Ltd.(Tokyo Stock Exchange STD 3997, Minato-ku, Tokyo, President: Masakatsu Saito) è una società fintech che progetta e sviluppa sistemi di transazioni Internet per istituti finanziari. Raggiunge un'elevata affidabilità e sicurezza su una piattaforma cloud, con un punto di forza fondamentale nel design Interfaccia utente/UX e un'enfasi sull'usabilità. Molti membri dell'azienda vantano una vasta esperienza nel settore IT, che sta attirando l'attenzione per il suo potenziale di supporto ai servizi finanziari del futuro. Accanto all'infrastruttura di sistemi di scambio di valori di nuova generazione di Trade Works, mirano anche a espandersi all'estero utilizzando servizi di pacchetto missione, AI generativa e altro ancora.
Altamente scalabile e affidabile, si tratta di una famiglia di server ad alte prestazioni focalizzata sul business.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM e il logo IBM sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo. Questo documento contiene le informazioni più aggiornate alla data della pubblicazione originale ed è soggetto a modifiche da parte di IBM senza preavviso. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o le regioni in cui opera IBM.
Tutti gli esempi citati relativi a clienti sono presentati per illustrare il modo in cui alcuni clienti hanno utilizzato i prodotti IBM e i risultati da essi eventualmente conseguiti. I costi effettivi relativi agli ambienti e le caratteristiche inerenti alle performance possono variare a seconda delle specifiche configurazioni e condizioni del cliente.