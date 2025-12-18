Anshin Life ha utilizzato watsonx.ai IBM per classificare e analizzare i feedback dei clienti, migliorando la comprensione e l'efficienza operativa.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance (che di seguito chiameremo "Anshin Life") si impegna a utilizzare il feedback dei clienti per migliorare le operazioni e la qualità del servizio, al fine di realizzare operazioni aziendali completamente orientate al cliente.
L'azienda riceve fino a 18.000 feedback clienti all'anno da punti di contatto con i clienti, incluse telefonate, online e sondaggi. Fino a poco tempo fa, la lettura e la classificazione di questi dati non strutturati venivano fatte visivamente, uno per uno. Oltre a richiedere moltissimo tempo, questo processo era anche soggetto a giudizio umano che portava a incongruenze nella classificazione, un ostacolo per utilizzare e riflettere tempestivamente i feedback dei clienti nelle operazioni aziendali.
In passato si considerava la classificazione con l'AI non generativa, ma con il machine learning era difficile mantenere l'accuratezza attesa a causa del notevole sforzo necessario per preparare grandi quantità di dati di addestramento e riaddestrarlo.
In risposta a questo problema, Anshin Life ha collaborato con IBM® Client Engineering per creare insieme e sviluppare un modello di classificazione e analisi utilizzando IBM watsonx.ai Il progetto è progredito grazie alla collaborazione tra i dipartimenti business e IT, integrando le rispettive competenze. Il dipartimento business era responsabile della definizione dei requisiti e dei test utente, mentre il dipartimento IT era responsabile della gestione dei progetti e della progettazione dell'architettura. IBM ha presentato proposte di implementazione e ha fornito conoscenze sull'AI generativa. Procedendo con uno sviluppo agile su base settimanale, le rispettive iniziative sono state realizzate con un certo senso di rapidità.
Nella prima fase, incentrata sull'efficienza aziendale, il feedback dei clienti proveniente da telefonate e altre fonti veniva raccolto dall'AI generativa e classificato in circa 40 codici a livello di settori. Nella seconda fase, ai fini dell'"analisi avanzata", sono state estratte parole chiave importanti impostate dall'azienda tramite hashtag e analisi di cluster, rendendo possibile analizzare i dati testuali, che in precedenza erano impegnativi.
In termini di precisione di classificazione e analisi, la combinazione di watsonx.ai La tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale e la retrieval-augmented generation (RAG) hanno raggiunto un'elevata precisione e flessibilità. Poiché watsonx.ai funzionava sul cloud, l'azienda poteva anche gestire le informazioni personali con tranquillità.
Il progresso fluido del progetto è stato supportato dal "sistema proprietario dell'applicazione", un framework in cui i dipartimenti business e IT hanno lavorato insieme per identificare le funzioni necessarie e allocare le risorse appropriate, passando da PoC a sviluppo su larga scala da un piccolo inizio. Inoltre, accettando la sfida di "provare prima" con un obiettivo di precisione del 70-80%, anziché cercare la perfezione fin dall'inizio, gli sforzi complessivi sono stati rivitalizzati, aiutando il progetto a spostare con velocità e agilità.
Koji Imakiire, responsabile del progetto del Digital Support Group, Anshin Life IT Planning Department, racconta come ha lavorato per portarlo avanti senza intoppi. "Controllare le aspettative per l'AI generativa è fondamentale, per evitare di cadere nella sottovalutazione o, al contrario, nell'eccessiva fiducia che si tratti di uno 'strumento universale che può fare qualsiasi cosa'. A tal fine, era importante che tutti i membri del reparto utenti si impegnassero nel progetto con un senso di soddisfazione. Effettuando la verifica degli utenti in ogni caso con prodotti che funzionano effettivamente nello sviluppo agile settimanale, abbiamo apportato miglioramenti costanti".
L'introduzione dell'AI generativa ha portato a miglioramenti in quattro aree: efficienza operativa, standardizzazione della classificazione, utilizzo e manutenzione dei dati.
Imakiire aggiunge: "Questa iniziativa ha aumentato lo slancio per l'uso dell'AI generativa all'interno di Anshin Life." L'azienda ha rivisto attivamente altri processi dopo l'introduzione dell'AI generativa, passando a migliorare ulteriormente l'efficienza operativa. In effetti, nel PoC sono stati utilizzati più di 200 tipi di codice durante la fase di analisi, ma dopo il funzionamento effettivo, si sono considerate Operazioni semplificate senza di esse. "Prima di usare l'AI generativa, la classificazione da sola richiedeva molto tempo, quindi non avevamo tempo per pensare all'efficienza. Oggi possiamo permetterci di recensioni altri processi esistenti", conclude Imakiire.
Koji Yamamoto, direttore di Anshin Life, commenta inoltre: "Ora osserviamo tendenze nel feedback dei clienti che prima passavano inosservate. In futuro contiamo di formulare ipotesi al riguardo, che ci consentiranno di adottare misure ancora più efficaci."
In futuro, Anshin Life prevede di espandere questo sistema ad altri dipartimenti e di continuare a mettersi alla prova testando il potenziale dell'AI generativa in nuovi ambiti.
Anshin Life sta costruendo un sistema che può rapidamente leggere le esigenze diversificate dei clienti attraverso l'uso dell'AI generativa e rifletterle in modo flessibile nelle strategie aziendali. Trasferendo questi risultati all'ambiente produttivo, l'azienda mira a creare nuovo valore nel settore assicurativo rafforzando le "operazioni aziendali orientate al cliente". Inoltre, amplieranno il supporto clienti, i prodotti e i servizi grazie a questa dimostrazione del valore del lavoro umano facilitato dalla transizione di AI all'ambiente di produzione.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurances sostiene la tranquillità attraverso l'assicurazione sulla vita come membro del Gruppo Tokio Marine. Con la fiducia dei clienti come punto di partenza di tutte le attività aziendali, offrono tranquillità attraverso il settore delle assicurazioni sulla vita, contribuendo allo sviluppo di una società benestante, confortevole e di un'economia solida.
