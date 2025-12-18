In risposta a questo problema, Anshin Life ha collaborato con IBM® Client Engineering per creare insieme e sviluppare un modello di classificazione e analisi utilizzando IBM watsonx.ai Il progetto è progredito grazie alla collaborazione tra i dipartimenti business e IT, integrando le rispettive competenze. Il dipartimento business era responsabile della definizione dei requisiti e dei test utente, mentre il dipartimento IT era responsabile della gestione dei progetti e della progettazione dell'architettura. IBM ha presentato proposte di implementazione e ha fornito conoscenze sull'AI generativa. Procedendo con uno sviluppo agile su base settimanale, le rispettive iniziative sono state realizzate con un certo senso di rapidità.

Nella prima fase, incentrata sull'efficienza aziendale, il feedback dei clienti proveniente da telefonate e altre fonti veniva raccolto dall'AI generativa e classificato in circa 40 codici a livello di settori. Nella seconda fase, ai fini dell'"analisi avanzata", sono state estratte parole chiave importanti impostate dall'azienda tramite hashtag e analisi di cluster, rendendo possibile analizzare i dati testuali, che in precedenza erano impegnativi.

In termini di precisione di classificazione e analisi, la combinazione di watsonx.ai La tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale e la retrieval-augmented generation (RAG) hanno raggiunto un'elevata precisione e flessibilità. Poiché watsonx.ai funzionava sul cloud, l'azienda poteva anche gestire le informazioni personali con tranquillità.

Il progresso fluido del progetto è stato supportato dal "sistema proprietario dell'applicazione", un framework in cui i dipartimenti business e IT hanno lavorato insieme per identificare le funzioni necessarie e allocare le risorse appropriate, passando da PoC a sviluppo su larga scala da un piccolo inizio. Inoltre, accettando la sfida di "provare prima" con un obiettivo di precisione del 70-80%, anziché cercare la perfezione fin dall'inizio, gli sforzi complessivi sono stati rivitalizzati, aiutando il progetto a spostare con velocità e agilità.

Koji Imakiire, responsabile del progetto del Digital Support Group, Anshin Life IT Planning Department, racconta come ha lavorato per portarlo avanti senza intoppi. "Controllare le aspettative per l'AI generativa è fondamentale, per evitare di cadere nella sottovalutazione o, al contrario, nell'eccessiva fiducia che si tratti di uno 'strumento universale che può fare qualsiasi cosa'. A tal fine, era importante che tutti i membri del reparto utenti si impegnassero nel progetto con un senso di soddisfazione. Effettuando la verifica degli utenti in ogni caso con prodotti che funzionano effettivamente nello sviluppo agile settimanale, abbiamo apportato miglioramenti costanti".