"Il multicloud è fondamentale", afferma Paniagua. "I nostri clienti devono poter scegliere il luogo giusto in cui eseguire i loro processi". Ogni piattaforma di cloud pubblico sul mercato, spiega, offre funzionalità diverse e prezzi diversi. Pertanto, Telefónica Tech sta collaborando con i principali provider di piattaforme cloud del mondo per portare le loro funzionalità cloud ai clienti.

E riunisce tutto questo utilizzando il software IBM Cloud Pak, che consente ai clienti di sviluppare ed eseguire servizi su una qualsiasi di queste piattaforme e di combinare il tutto in un'unica soluzione completa, che include l'integrazione con sistemi legacy on-premise.

"A volte è molto difficile passare dal cloud on-premise o privato al cloud pubblico", spiega Paniagua. Soprattutto per le grandi organizzazioni, siano esse grandi aziende o enti pubblici, l'infrastruttura IT esistente è molto complessa. Per quanto un'organizzazione cerchi di utilizzare al meglio il cloud, potrebbe anche disporre di sistemi on-premise che non è pronta a migrare. Tuttavia, i progetti basati sul cloud dovranno inevitabilmente integrarsi con questi sistemi legacy. "La conversione deve essere graduale", dice Paniagua. Ecco perché il software IBM Cloud Pak fornisce la base ideale per Cloud Garden.

In particolare, i componenti di sviluppo cloud-native del software IBM Cloud Pak consentono di sviluppare nuovi servizi direttamente all'interno di Cloud Garden, mentre la sua piattaforma container Red Hat OpenShift consente la portabilità tra ambienti legacy, di cloud privato e cloud pubblico. Secondo Paniagua, "È il modo più semplice per convertire applicazioni o processi dal mondo legacy al nuovo mondo" e mantenere la corrispondenza tra i due ambienti.

La portabilità consente inoltre ai clienti di far evolvere in modo flessibile le loro app e i loro processi nel tempo. Ad esempio, Paniagua spiega che i clienti che utilizzano un servizio di AI potrebbero inizialmente far funzionare il servizio su una particolare piattaforma cloud, ma scoprire un modo per migliorarla, o ridurre i costi, su un altro cloud. "Solitamente", dice Paniagua, "questo è difficile. È necessario ricominciare da zero sul nuovo cloud. E questo significa dover dipendere da un fornitore". Ma OpenShift cambia le regole del gioco. "Trasferire un'applicazione da un cloud all'altro diventa molto semplice ed è possibile mantenere invariata l'esperienza utente per gli sviluppatori", afferma Paniagua.

Inoltre, la piattaforma OpenShift, basata sul software Kubernetes open source, offre maggiori vantaggi rispetto al tentativo di gestire i container utilizzando solo Kubernetes, secondo Paniagua. "Nel mercato è facile trovare diversi operatori in grado di fornire il servizio Kubernetes. Ma Kubernetes è solo un componente. Molto probabilmente, per arrivare alla produzione è necessario sovrapporre molte funzioni e strumenti intorno a Kubernetes. Il software Cloud Pak e OpenShift integrano più funzionalità per semplificare il tutto".

Guardando al futuro, Telefónica Tech sta valutando le funzionalità di gestione multicloud di IBM Cloud Pak per unificare e automatizzare la gestione dei container su più cloud.