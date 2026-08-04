Un nuovo stile di sviluppo AI-first sperimentato da un piccolo team con Bob

TechMind, uno dei primi utenti ad adottare IBM Bob tramite e-commerce, sta sperimentando nuovi approcci allo sviluppo dei prodotti utilizzando agenti AI.
I progressi nell'AI generativa stanno rendendo possibile anche ai liberi professionisti e ai piccoli team di intraprendere attività di sviluppo avanzato e automazione. Allo stesso tempo, con la rapida espansione della gamma di strumenti AI, molte aziende e sviluppatori sono alle prese con la domanda su quale AI utilizzare e come integrarla al meglio nel loro lavoro.
Nelle organizzazioni gestite da piccoli team, è comune che ogni persona assuma ruoli multipli. Di conseguenza, la domanda chiave non è semplicemente come migliorare l'efficienza, ma se un approccio AI-first possa trasformare il modo in cui il lavoro viene svolto.
TechMind Co., Ltd. aveva anche esplorato come l'AI potesse essere utilizzata non come "strumento che risponde alle domande", ma come "partner nel processo di sviluppo" mentre portava avanti iniziative legate all'IoT e organizzava seminari.
La sicurezza e la governance erano anche considerazioni importanti nell'utilizzo dell'AI for Business. Ma la comodità non bastava: anche la possibilità di utilizzare la tecnologia in modo sicuro e affidabile a lungo termine ha avuto un impatto determinante sulla decisione di adottarla.
Per TechMind, la possibilità di iniziare a utilizzare IBM Bob rapidamente, esattamente quando necessario, rappresentava un altro requisito fondamentale. Anziché dover passare attraverso un rappresentante di vendita, come avviene nel tradizionale processo di acquisto, la possibilità di iniziare immediatamente era fondamentale per un'azienda che attribuisce grande importanza alla velocità.
Shintaroh Shibuya, Representative Director di TechMind, ha seguito IBM Bob fin dalla sua fase di accesso anticipato. Considerato che gli acquisti tramite e-commerce sono già una pratica comune per i prodotti di altre aziende, si aspettava che anche IBM Bob sarebbe diventato disponibile online.
Non appena IBM Bob è diventato disponibile per l'acquisto tramite e-commerce, TechMind lo ha ordinato il primo giorno di rilascio. L'azienda ha apprezzato molto l'esperienza di acquisto self-service, che ha permesso loro di adottare la soluzione nel momento esatto in cui era necessario senza rivolgersi a un rappresentante di vendita.
"L'e-commerce rende i prodotti immediatamente accessibili alle persone che li desiderano. Ecco perché ho ordinato Bob il primo giorno," dice Shibuya. Riflettendo sul processo di acquisto, aggiunge: "Sono riuscito a effettuare l'acquisto senza problemi utilizzando una carta di credito standard. Ho apprezzato anche il fatto di non doverla registrare per la versione di prova."
TechMind ha inoltre approfondito il suo coinvolgimento con IBM attraverso eventi ospitati da IBM come "TechXchange", dove gli utenti condividono casi d'uso di tecnologia IBM e gli insight più recenti. Ciò ha portato all'opportunità di parlare in occasione di eventi legati a IBM Bob. L'esposizione agli insight e ai casi d'uso di altri utenti che passano dallo sviluppo incentrato sull'uomo alla progettazione incentrata su IBM Bob (agente AI) ha ulteriormente ampliato il modo in cui TechMind utilizza IBM Bob.
La fiducia nella governance e nella sicurezza di IBM supporta anche l'uso continuo della tecnologia da parte di TechMind, in particolare per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l'AI in sicurezza per le aziende. "Poiché è IBM, abbiamo la certezza che la sicurezza sia garantita", afferma Shibuya.
Attraverso l'uso di IBM Bob, TechMind sta iniziando a stabilire un nuovo modo di lavorare in cui l'AI è integrata nelle operazioni non solo come strumento di supporto, ma come "partner di sviluppo". La ricerca sui sensori e la preparazione dei prototipi, che un tempo richiedevano una settimana, sono state ridotte a soli 30 minuti, mentre il tempo di lavoro complessivo è stato dimezzato. Il tempo a disposizione recuperato aiuta a stimolare la sperimentazione di nuove idee.
Oggi, TechMind migliora la qualità del codice e la precisione dell'output grazie all'intervento reciproco di più agenti AI durante l'intero processo di sviluppo. Mantenendo l'AI continuamente in funzione, anche un piccolo team può accelerare lo sviluppo e rendere la verifica più efficiente.
TechMind ha anche iniziato a riprogettare la divisione dei ruoli per i processi di recensioni e valutazione che prima venivano gestiti manualmente, con AI integrata fin dall'inizio nel workflow. Invece che perseguire semplicemente una maggiore efficienza, l'azienda sta esplorando uno stile di sviluppo che consenta anche a un piccolo team di creare continuamente valore definendo chiaramente "di cosa dovrebbero occuparsi le persone" e "cosa dovrebbe essere lasciato all'AI."
TechMind continua inoltre a perfezionare il modo in cui progetta le istruzioni per l'AI e prepara i documenti di definizione attraverso eventi e attività comunitarie. Il suo stile di sviluppo sta iniziando a passare dal semplice "utilizzare l'AI" a lavorare sulla premessa di "collaborare con l'AI".
"Non credo che IBM Bob si limiti alle applicazioni aziendali. È inoltre estremamente efficace per i liberi professionisti e i piccoli team di sviluppo agile altamente qualificati. IBM Bob è anche un buon candidato per progetti edge IoT che coinvolgono dipendenze tra hardware e software. Mi aspetto che la sua accuratezza migliori ulteriormente in futuro," afferma Shibuya, che sta già cercando di ampliarne l'utilizzo nei progetti edge IoT. Mentre TechMind continua a sperimentare lo sviluppo di prodotti e la progettazione aziendale AI-first, sta dimostrando nuovi modi con cui le piccole organizzazioni possono mettere l'AI al proprio servizio.
TechMind Co., Ltd. sostiene i clienti come partner di fiducia nella sua missione di "dare energia alle aziende aggiungendo la potenza della tecnologia." Dal supporto al lancio di nuove soluzioni, dall'espansione dei canali di vendita alla consulenza sulla business transformation e alla crescita aziendale, TechMind lavora a fianco dei suoi clienti fino al raggiungimento dei risultati. L'azienda è inoltre attivamente impegnata nella verifica tecnologica, nella redazione di articoli e nell'organizzazione di seminari utilizzando i più recenti LLM, Raspberry Pi e dispositivi edge.
IBM Bob è accessibile tramite e-commerce e può essere utilizzato lo stesso giorno da tutti, dai lavoratori individuali ai piccoli team altamente qualificati. Inizia con una prova gratuita e scopri un nuovo modo di sviluppare in collaborazione con l'AI.
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Tutti gli esempi citati o descritti sono presentati come esempi di risultati ottenuti da alcuni clienti che utilizzano i prodotti IBM. Le prestazioni effettive, i costi, i risparmi o altri risultati possono variare a seconda dell'ambiente operativo.