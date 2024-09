Tech Mahindra (link esterno a ibm.com) rappresenta il mondo connesso, offrendo esperienze informatiche innovative e incentrate sul cliente. Le due società che la compongono creano insieme un business sostenibile in grado di apportare cambiamenti duraturi nelle loro comunità, per creare un mondo equo, prepararsi al futuro e creare valore. Si tratta di un'azienda da 6,5 miliardi di dollari con oltre 148.000 professionisti in 90 Paesi, che assiste 1250 clienti globali, tra cui aziende Fortune 500.

Si concentra sull'utilizzo di tecnologie di nuova generazione, tra cui 5G, blockchain, metaverso, calcolo quantistico, sicurezza informatica, intelligenza artificiale e altro ancora, per consentire la trasformazione digitale end-to-end per i clienti globali.