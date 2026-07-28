Accelerare la trasformazione guidata dall'AI con sicurezza

Taiwan Business Bank modernizza le operazioni, rafforza la resilienza e stabilisce una governance dell'AI affidabile.
Per più di un secolo, la Taiwan Business Bank (TBB) ha contribuito a potenziare l'economia di Taiwan servendo le piccole e medie imprese. Ma con l'evoluzione delle aspettative dei clienti e l'accelerazione dell'adozione del digital banking, la banca si è trovata di fronte a una sfida crescente: come può un'istituzione finanziaria innovare più rapidamente mantenendo la stabilità, la sicurezza e la conformità richieste in un settore altamente regolamentato?
La pressione si è intensificata durante la pandemia, poiché i clienti attivi sono cresciuti in modo significativo, i volumi delle transazioni sono aumentati di oltre il 50% e l'attività di pagamento mobile è aumentata. Allo stesso tempo, i regolatori hanno introdotto nuovi requisiti riguardanti la resilienza operativa, la prontezza al cloud e la governance dell'AI. Per tenere il passo, TBB doveva modernizzare i sistemi bancari critici, migliorare l'accesso alle informazioni dei clienti, rafforzare le funzionalità di disaster recovery, costruendo al contempo una base affidabile per l'adozione di AI responsabile. Senza trasformazione, la banca rischiava di rallentare l'innovazione, aumentare la complessità operativa e limitare la sua capacità di offrire esperienze digitali fluide ai clienti.
Taiwan Business Bank ha collaborato con IBM per modernizzare la sua base bancaria digitale e creare un framework scalabile per l'innovazione futura. Sulla base di una relazione di lunga data, la banca ha utilizzato le tecnologie IBM e le competenze per migliorare l'efficienza operativa, rafforzare la resilienza e supportare l'adozione di AI responsabile.
La trasformazione ha incluso la modernizzazione dell'infrastruttura bancaria principale, consentendo la sincronizzazione in tempo reale dei dati critici tra le piattaforme e migliorando significativamente l'accesso alle informazioni sui clienti. TBB ha inoltre implementato funzionalità di backup basate su IBM Cloud per rafforzare il disaster recovery e soddisfare i requisiti normativi per la resilienza operativa.
Con l'accelerazione dell'adozione dell'AI, la banca ha istituito un framework di governance dell'AI a livello aziendale per aiutare a scalare l'AI in modo responsabile in tutta l'organizzazione. Utilizzando IBM watsonx.ai, watsonx.data e watsonx.governance, la banca ha rafforzato il ciclo di vita dell'AI, dalla preparazione di dati affidabili allo sviluppo di modelli AI fino alla governance, alla conformità e alla supervisione. Questo miglioramento dell'accesso ai dati affidabili dei clienti ha creato una base più solida per un processo decisionale più rapido, servizi più reattivi e futuri casi d'uso dell'AI governati dal framework della banca. Durante tutta l'implementazione, IBM Expert Labs ha lavorato a stretto contatto con i team TBB per convalidare i casi d'uso, implementare i controlli di governance e supportare l'adozione di successo della piattaforma.
Per supportare l'innovazione a lungo termine, la banca ha adottato anche i framework ESSO e ACP di IBM, offrendo un accesso prevedibile a software, competenze tecniche e tecnologie emergenti, semplificando al contempo l'approvvigionamento e la pianificazione operativa.
Grazie a IBM, Taiwan Business Bank ha trasformato la propria capacità di innovazione, mantenendo al contempo la stabilità e la conformità normativa che ci si aspetta da un istituto finanziario leader. L'accesso ai dati sui contributi dei clienti che in precedenza richiedeva un'intera giornata ora può essere completato in pochi secondi, consentendo un processo decisionale più rapido e un servizio clienti più reattivo.
La banca ha rafforzato la resilienza operativa nei suoi canali digitali, raggiungendo l'obiettivo previsto di zero interruzioni nei sistemi bancari principali, nell'internet banking, nel mobile banking e nei servizi ATM per tutto il 2025. La preparazione normativa è migliorata anche grazie alle funzionalità di backup basato su cloud che hanno migliorato il disaster recovery e la continuità aziendale.
I miglioramenti ai processi abilitati dall'AI hanno portato efficienze misurabili in tutta l'organizzazione. I tempi di elaborazione della revisione dei prestiti per il servizio Enjoy e-Loan sono stati ridotti del 40%, l'apertura di un conto digitale può ora essere completata in soli sei minuti e la creazione di contenuti di marketing è stata compressa da due a quattro ore a meno di un minuto.
Oggi, TBB ha creato una base digitale e AI scalabile che aiuta l'organizzazione a innovare più velocemente, rafforzare la governance e offrire esperienze migliori ai clienti, mantenendo al contempo fiducia, resilienza e sicurezza normativa. Mentre la banca continua il suo percorso di trasformazione, IBM rimane un partner tecnologico strategico, supportando la crescita futura attraverso infrastrutture resilienti, governance dell'AI e innovazione continua.
Taiwan Business Bank (TBB) è un'istituzione finanziaria leader con sede a Taiwan, fondata nel 1915. Da oltre un secolo serve le piccole e medie imprese, estendendo i propri servizi a consumatori e aziende in tutta Taiwan. TBB offre un'ampia gamma di servizi bancari, di prestito, di pagamento e finanziari, aiutando i clienti a crescere attraverso soluzioni finanziarie affidabili e innovazione digitale.
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Gli esempi dei clienti sono presentati come illustrazioni di come tali clienti hanno utilizzato i prodotti IBM e i risultati che possono aver ottenuto. Le prestazioni effettive, i costi, i risparmi o altri risultati in altri ambienti operativi possono variare.