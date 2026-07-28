Accelerare la trasformazione guidata dall'AI con sicurezza

Taiwan Business Bank ha collaborato con IBM per modernizzare la sua base bancaria digitale e creare un framework scalabile per l'innovazione futura. Sulla base di una relazione di lunga data, la banca ha utilizzato le tecnologie IBM e le competenze per migliorare l'efficienza operativa, rafforzare la resilienza e supportare l'adozione di AI responsabile.

La trasformazione ha incluso la modernizzazione dell'infrastruttura bancaria principale, consentendo la sincronizzazione in tempo reale dei dati critici tra le piattaforme e migliorando significativamente l'accesso alle informazioni sui clienti. TBB ha inoltre implementato funzionalità di backup basate su IBM Cloud per rafforzare il disaster recovery e soddisfare i requisiti normativi per la resilienza operativa.

Con l'accelerazione dell'adozione dell'AI, la banca ha istituito un framework di governance dell'AI a livello aziendale per aiutare a scalare l'AI in modo responsabile in tutta l'organizzazione. Utilizzando IBM watsonx.ai, watsonx.data e watsonx.governance, la banca ha rafforzato il ciclo di vita dell'AI, dalla preparazione di dati affidabili allo sviluppo di modelli AI fino alla governance, alla conformità e alla supervisione. Questo miglioramento dell'accesso ai dati affidabili dei clienti ha creato una base più solida per un processo decisionale più rapido, servizi più reattivi e futuri casi d'uso dell'AI governati dal framework della banca. Durante tutta l'implementazione, IBM Expert Labs ha lavorato a stretto contatto con i team TBB per convalidare i casi d'uso, implementare i controlli di governance e supportare l'adozione di successo della piattaforma.

Per supportare l'innovazione a lungo termine, la banca ha adottato anche i framework ESSO e ACP di IBM, offrendo un accesso prevedibile a software, competenze tecniche e tecnologie emergenti, semplificando al contempo l'approvvigionamento e la pianificazione operativa.