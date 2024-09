Per trovare una piattaforma cloud in grado di soddisfare i propri requisiti tecnici e aziendali, Syniti ha valutato tutti i principali provider di cloud alla ricerca della soluzione migliore. Syniti aveva già collaborato con IBM su altre partnership congiunte e aveva esaminato attentamente l'offerta Skytap on IBM Cloud.

"Avere la comprovata esperienza di IBM negli ambienti cloud sicuri è stata una parte assolutamente critica del processo decisionale", afferma Ahlstrom. "La fiducia deriva dalle certificazioni, dai test e da tutto ciò che otteniamo in collaborazione con IBM e Skytap."

Il servizio Skytap on IBM Cloud si concentra sulla creazione e l'esecuzione di applicazioni ibride e combina applicazioni mission-critical con funzionalità cloud-native. Fornisce ai clienti la flessibilità necessaria per eseguire applicazioni sul cloud pur continuando a ospitare i dati on-premise.

"Stiamo togliendo al cliente l'onere dell'implementazione, degli aggiornamenti delle applicazioni e della manutenzione del sistema", afferma Ahlstrom. "Si tratta di un grande time to value in termini di capacità di gestire tutto ciò."

All'interno della soluzione cloud, gli amministratori di sistema possono creare modelli e automatizzare il provisioning dei modelli. "L'app Skytap ci offre la possibilità di gestire e fornire soluzioni in termini di prestazioni e affidabilità, uguali o migliori di quelle che vediamo on-premise, ma senza il relativo onere amministrativo", afferma Chris Alberts, Global Senior Director of Corporate IT Services presso Syniti.

Oltre a fornire l'infrastruttura cloud, IBM ha contribuito a progettare l'ambiente generale. "Ho apprezzato la qualità del design che IBM ha ideato per l'ambiente. Il design è testato, replicabile e scalabile, il che è fondamentale per noi", afferma Alberts. "Abbiamo riscontrato che la gestione del progetto era di prim'ordine e le skill professionali erano molto buone."

Basandosi sulla piattaforma Skytap on IBM Cloud, Syniti può ora commercializzare la propria linea di prodotti attraverso il programma SAP Solution Extensions e raggiungere i clienti SAP in tutto il mondo mentre cercano soluzioni cloud-based. "Abbiamo una qualifica premium, il che significa che siamo controllati per l'integrazione certificata e superiamo tutti i test di vulnerabilità della sicurezza", afferma Ahlstrom. "Ci conformiamo ai loro standard di usabilità e a tutto ciò che i clienti si aspettano quando acquistano un prodotto SAP."

Ma la migrazione a una piattaforma cloud è solo il primo passo per la base clienti strategica di Syniti. "I nostri clienti non vogliono semplicemente passare al cloud. Vogliono utilizzare al meglio le nuove funzionalità di SAP S/4HANA e trasformare il loro business", afferma Ahlstrom. “La trasformazione ibrida e fiduciaria è il motivo per cui siamo presenti nel listino prezzi SAP e perché siamo così importanti come partner per SAP."