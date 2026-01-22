L'API basata sull'AI migliora la velocità, l'accuratezza e la conformità per il Comitato doganale di stato dell'Uzbekistan
Man mano che il commercio globale accelera e diventa più diversificato, le autorità doganali stanno cercando di modernizzare ed evolvere i propri processi. Quando i dipendenti del Comitato doganale dell'Uzbekistan si sono trovati di fronte a un volume sempre crescente di dichiarazioni, incluse descrizioni testuali complesse delle merci, che richiedevano lunghe interpretazioni e aumentavano il rischio di errore umano, il Comitato ha riconosciuto la necessità di modernizzare le tradizionali procedure di elaborazione delle dichiarazioni ad alta intensità di lavoro.
In conformità con le priorità nazionali di modernizzazione definite nei decreti presidenziali, il Comitato si è incaricato di introdurre soluzioni intelligenti e automatizzate nell'amministrazione doganale. Sebbene i processi esistenti fossero funzionanti, vi era un potenziale di miglioramento significativo nell'efficienza, accuratezza e qualità dell'identificazione del rischio.
Sotto la guida del presidente del Comitato doganale, A. Yu. Mavlonov, gli specialisti del Comitato hanno cercato di creare un sistema intelligente in grado di classificare accuratamente le merci, liberando così i dipendenti dal lavoro di routine e consentendo loro di concentrarsi su compiti più complessi.
L'implementazione di tali soluzioni ha aperto nuove possibilità per l'analisi dei dati, migliorando la predisposizione del sistema alle future sfide del commercio globale.
Con il supporto del più alto livello di autorità, il team si è proposto di realizzare una trasformazione su larga scala.
Per raggiungere i suoi obiettivi di modernizzazione, il Comitato Doganale dell'Uzbekistan ha unito le forze con i team specializzati di IBM Expert Labs e IBM Client Engineering. Insieme, hanno applicato la metodologia IBM Enterprise Design Thinking per analizzare casi d'uso dell'AI.
Utilizzando lo studio di AI IBM watsonx.ai, i team hanno sviluppato congiuntamente un MVP con tecnologie avanzate di AI generativa e machine learning. Per garantire un accesso e un'analisi efficienti ai dati, la soluzione integra lo storage dei dati IBM watsonx.data, scalando i workload AI su fonti di dati distribuite con rapporti tra prestazioni e costi ottimali.
La soluzione si basa su una potente API che utilizza il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) di Llama 3.3 per estrarre dati strutturati dai campi di testo e classificare accuratamente i prodotti. Questa funzionalità aiuta ad automatizzare le operazioni manuali, garantendo un'elaborazione più rapida, accurata e coerente delle dichiarazioni.
La soluzione si integra facilmente nell'infrastruttura doganale esistente, completamente digitale, e dispone di un'interfaccia intuitiva, che facilita un'ampia adozione tra i dipendenti. Inserendo la scalabilità nell'MVP, la soluzione pone le basi per i futuri casi d'uso dell'AI.
Dallo sviluppo all'implementazione, il team IBM ha fornito supporto pratico, assicurandosi che la soluzione soddisfacesse non solo i requisiti tecnici ma anche gli obiettivi operativi, aprendo la strada a un sistema di amministrazione doganale più intelligente e flessibile in Uzbekistan.
In futuro, IBM prevede di ampliare la cooperazione tecnologica con il Comitato doganale, condividendo l'esperienza internazionale nell'applicazione dell'AI ed esplorando tecnologie avanzate nel campo del controllo doganale e dello sdoganamento, oltre a migliorare continuamente le soluzioni per aumentare l'efficienza.
Il nuovo sistema di sdoganamento basato sull'AI ha automatizzato completamente l'elaborazione delle dichiarazioni, riducendo le precedenti 2–3 ore di tempo di elaborazione a pochi secondi. Solo nel 2024 sono state completate oltre 80.000 dichiarazioni per un valore di 5 miliardi di dollari senza la partecipazione dei dipendenti.
I moduli intelligenti per la classificazione predittiva e il calcolo dei costi di trasporto sono già attivi a livello industriale. Questo progetto pilota ha gettato le basi per un'ulteriore integrazione dell'AI utilizzando gli LLM e l'elaborazione dei dati nel cloud.
Il Comitato ha ottenuto risultati significativi, tra cui:
Oltre ai benefici operativi, la collaborazione tra il Comitato e IBM è diventata un esempio nazionale di innovazione del settore pubblico con l'utilizzo dell'AI e delle tecnologie scalabili. Il successo di questo progetto rafforza l'impegno dell'Uzbekistan verso la trasformazione digitale e getta le basi per un'adozione più ampia dell'AI nei servizi pubblici.
Il Comitato doganale della Repubblica dell'Uzbekistan è un ente di governo responsabile della regolamentazione e del controllo delle attività doganali in tutto il Paese. Il Comitato ha sede a Tashkent e svolge un ruolo fondamentale nel facilitare il commercio internazionale, garantendo la sicurezza delle frontiere e il rispetto delle normative doganali per le aziende e i privati.
Negli ultimi anni, il Comitato doganale ha dato priorità alla digitalizzazione dei processi di controllo e sdoganamento. Grazie alle iniziative implementate negli ultimi tre anni, il Comitato è al primo posto tra le agenzie di governo per la maturità digitale nel settore.
