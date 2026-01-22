Il Comitato doganale della Repubblica dell'Uzbekistan è un ente di governo responsabile della regolamentazione e del controllo delle attività doganali in tutto il Paese. Il Comitato ha sede a Tashkent e svolge un ruolo fondamentale nel facilitare il commercio internazionale, garantendo la sicurezza delle frontiere e il rispetto delle normative doganali per le aziende e i privati.

Negli ultimi anni, il Comitato doganale ha dato priorità alla digitalizzazione dei processi di controllo e sdoganamento. Grazie alle iniziative implementate negli ultimi tre anni, il Comitato è al primo posto tra le agenzie di governo per la maturità digitale nel settore.