Per Starling Bank, mantenere i sistemi informatici attivi e funzionanti è fondamentale per lo svolgimento dell'attività. La banca digital-first, che opera interamente online e conta quattro milioni di conti clienti, offre accesso a conti personali, aziendali, comuni e multivaluta da un'unica applicazione. I tempi di inattività sono dispendiosi in termini di tempo, denaro e clienti.

In qualità di organizzazione in rapida crescita nel settore dei servizi finanziari, altamente regolamentato e competitivo, la banca deve essere in grado di rilevare e risolvere i problemi nell'ambiente IT in modo rapido ed efficiente. A tal fine, nel 2018, la banca ha cercato un modo per monitorare le richieste, ad esempio quelle di carte di credito da parte di nuovi clienti, dall'inizio alla fine. Se si è verificato un problema, la banca voleva essere in grado di identificare rapidamente la richiesta originale, rintracciarla nel sistema, individuare il problema e risolverlo.