Con Instana, il team IT di Srbijavoz può ora identificare e risolvere rapidamente diversi problemi sia nel frontend che nel backend del sistema di biglietteria aziendale d'importanza critica. Ad esempio, quando gli utenti dell'app per dispositivi mobili hanno segnalato problemi di accesso, il team di supporto ha subito individuato che la causa erano i caratteri speciali non supportati nelle password. Grazie agli insight in tempo reale offerti da Instana, il team di sviluppo ha identificato il problema in pochi clic, ripristinando rapidamente gli accessi e migliorando l'esperienza dell'utente.

In un'altra occasione, gli utenti hanno segnalato prestazioni lente su un'applicazione critica. Utilizzando Instana, il team ha subito scoperto che il rallentamento era legato a problemi di prestazioni nel database Oracle sottostante. Analizzando le query lente identificate da Instana, il team ha implementato l'indicizzazione mirata di specifici campi del database. Di conseguenza, i tempi di esecuzione delle query sono diminuiti notevolmente e le prestazioni web sono tornate a livelli ottimali, offrendo un'esperienza ottimale agli utenti.

Per il piccolo team IT di Srbijavoz, composto da dieci persone, Instana ha liberato una notevole quantità di tempo, permettendo loro di concentrarsi sullo sviluppo di esperienze del cliente innovative e digitali. “Avere IBM Instana è come avere un giocatore in più in squadra”, conferma Stevanovic.

Soprattutto, il monitoraggio proattivo e la rapida risoluzione dei problemi hanno aiutato Srbijavoz a eliminare i tempi di inattività del sistema di biglietteria, mantenendo i passeggeri informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. "Nell'anno dall'implementazione di IBM Instana, non abbiamo avuto un solo minuto di tempo di inattività", afferma Stevanovic.

Mentre Srbijavoz continua a guidare il miglioramento dei servizi, prevede di collaborare con Ibis per implementare Instana nella propria infrastruttura IT di hybrid cloud, inclusi l'ambiente SAP e le Amazon Machine Images su AWS. "Stiamo costantemente apprendendo e acquisendo competenze più approfondite su IBM Instana e vediamo un potenziale molto maggiore in Srbijavoz", conclude Stevanovic.