Srbijavoz collabora con Ibis Solutions per implementare IBM Instana
In tutto il settore ferroviario, i passeggeri fanno sempre più affidamento sui servizi online per pianificare i viaggi e prenotare i biglietti. Srbijavoz, la compagnia ferroviaria nazionale serba per il trasporto dei passeggeri, ha sviluppato un sistema di biglietteria interna su misura per rendere i viaggi più pratici che mai. Attraverso il sito web o l'app di Srbijavoz, i clienti possono acquistare biglietti ferroviari per tratte nazionali e internazionali e ricevere aggiornamenti sul viaggio in tempo reale.
Per offrire questa gamma di funzionalità, il sistema è supportato da una rete ampia e complessa di server e database. Con l'espansione dell'infrastruttura ferroviaria in Serbia e l'apertura di nuove linee ferroviarie ad alta velocità, Srbijavoz ha registrato un'impennata del numero di clienti, da 2,6 milioni a oltre 7 milioni in soli due anni. Questa rapida crescita ha esercitato un'estrema pressione sul sistema di biglietteria, causando tempi di inattività prolungati e rischiando l'insoddisfazione da parte dei clienti.
"Il nostro sistema di biglietteria deve funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché quando non vendiamo biglietti, stiamo perdendo ricavi", afferma Zoran Stevanovic, IT Project Manager di Srbijavoz. Stevanovic spiega le insidie del sistema precedente: "Normalmente la produzione subiva fino a cinque ore di inattività. Con un sistema così grande e dinamico, il mio team passava ore a cercare la causa del problema prima di poter anche solo iniziare a lavorare su una soluzione".
Srbijavoz ha cercato una soluzione di monitoraggio delle applicazioni che aiutasse il team IT a individuare più rapidamente la causa dei problemi, mantenendo il sistema di biglietteria disponibile 24 ore su 24.
Dopo un'approfondita analisi del mercato, Srbijavoz ha scelto di collaborare con Ibis Solutions, un IBM Gold Business Partner. Insieme, hanno implementato IBM Instana quale soluzione di osservabilità delle applicazioni ferroviarie.
"Abbiamo affrontato il processo di selezione con calma, per essere sicuri di prendere la decisione giusta", ricorda Stevanovic. "Ibis è stata incredibilmente paziente con noi durante tutto il periodo, ed è stata sempre a portata di telefono. Il mio team e quello di Ibis sono diventati un'unità congiunta".
Lavorando a stretto contatto con il suo partner di fiducia, Srbijavoz ha distribuito IBM Instana in soli 30 giorni sull'intero stack del sistema di biglietteria, comprese le applicazioni, IIS e diversi database. Con il monitoraggio arricchito dall'AI di Instana, Srbijavoz ora riceve notifiche istantanee per i problemi, come chiamate API lente o query al database non andate a buon fine.
Con Instana, il team IT di Srbijavoz può ora identificare e risolvere rapidamente diversi problemi sia nel frontend che nel backend del sistema di biglietteria aziendale d'importanza critica. Ad esempio, quando gli utenti dell'app per dispositivi mobili hanno segnalato problemi di accesso, il team di supporto ha subito individuato che la causa erano i caratteri speciali non supportati nelle password. Grazie agli insight in tempo reale offerti da Instana, il team di sviluppo ha identificato il problema in pochi clic, ripristinando rapidamente gli accessi e migliorando l'esperienza dell'utente.
In un'altra occasione, gli utenti hanno segnalato prestazioni lente su un'applicazione critica. Utilizzando Instana, il team ha subito scoperto che il rallentamento era legato a problemi di prestazioni nel database Oracle sottostante. Analizzando le query lente identificate da Instana, il team ha implementato l'indicizzazione mirata di specifici campi del database. Di conseguenza, i tempi di esecuzione delle query sono diminuiti notevolmente e le prestazioni web sono tornate a livelli ottimali, offrendo un'esperienza ottimale agli utenti.
Per il piccolo team IT di Srbijavoz, composto da dieci persone, Instana ha liberato una notevole quantità di tempo, permettendo loro di concentrarsi sullo sviluppo di esperienze del cliente innovative e digitali. “Avere IBM Instana è come avere un giocatore in più in squadra”, conferma Stevanovic.
Soprattutto, il monitoraggio proattivo e la rapida risoluzione dei problemi hanno aiutato Srbijavoz a eliminare i tempi di inattività del sistema di biglietteria, mantenendo i passeggeri informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. "Nell'anno dall'implementazione di IBM Instana, non abbiamo avuto un solo minuto di tempo di inattività", afferma Stevanovic.
Mentre Srbijavoz continua a guidare il miglioramento dei servizi, prevede di collaborare con Ibis per implementare Instana nella propria infrastruttura IT di hybrid cloud, inclusi l'ambiente SAP e le Amazon Machine Images su AWS. "Stiamo costantemente apprendendo e acquisendo competenze più approfondite su IBM Instana e vediamo un potenziale molto maggiore in Srbijavoz", conclude Stevanovic.
Con oltre 140 anni di storia, Srbijavoz è la compagnia ferroviaria nazionale per il trasporto passeggeri in Serbia. L'azienda gestisce treni intercity, regionali e internazionali e serve oltre 7 milioni di passeggeri ogni anno.
Parte del Gruppo Ibis, Ibis Solutions è un fornitore leader di soluzioni IT nel sud-est Europa che aiuta le aziende a prosperare nell'era digitale.
