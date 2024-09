Sonalika International Tractors Ltd.

È difficile progettare il futuro quando non sai dove ti trovi. E oggi le aziende, o perlomeno quelle che puntano alla performance e alla crescita, stanno investendo ampiamente in soluzioni e tecnologie che consentano di convertire i dati a disposizione in informazioni fruibili da utilizzare per pianificare e plasmare il futuro.

Sonalika è una di queste aziende. Leader nel settore della meccanizzazione agricola, l'azienda desiderava aggiornare i sistemi di gestione delle operazioni critiche di back-office, in particolare quelle relative ai dati finanziari.

"Usiamo un ambiente SAP da 20 anni" — racconta Swapan Gayen, Chief Information Officer (CIO) di Sonalika. “Volevamo andare avanti con SAP S/4HANA. Per mantenere la nostra posizione di leader, dobbiamo disporre di processi forti, di sistemi decisionali forti. Dobbiamo essere in grado di rinnovare con regolarità ciò che facciamo”.

Ma in questo progetto di miglioramento c'era un problema: la crescita in corso dell'azienda.

"Negli ultimi tre anni, la nostra attività è cresciuta notevolmente" — osserva Gayen. "Nel 2017, siamo cresciuti del 31%. Nel 2018 e nel 2019 siamo cresciuti del 42% ogni anno. Finora, nel 2020, siamo cresciuti di circa l’80% e prevediamo una crescita del 45/48% su base annua nei prossimi cinque anni”.

Nell'azienda siamo tutti felici di questa crescita, ma tenere il passo con l'espansione continua e prevista in termini di infrastruttura IT si è rivelato difficile.

"I nostri vecchi sistemi non potevano più sostenere lo slancio che l'azienda stava riscontrando" — aggiunge Gayen. “Gli strumenti erano piuttosto vecchi. Li abbiamo acquistati sette o otto anni fa; mantenere i livelli adeguati di rischio, affidabilità e continuità aziendale per le attività che svolgevamo in quel momento era difficile. Senza un cambiamento, non saremmo potuti andare avanti”.