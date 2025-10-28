SOMPO Holdings, un colosso assicurativo giapponese fondato 130 anni fa, ha dovuto affrontare sfide crescenti poiché il suo mainframe è diventato sempre più sovraccarico e costoso a causa delle modifiche al codice del debito tecnico nel corso di diversi anni e della crescita organica attraverso le fusioni. L'aumento del consumo di core della CPU ha aumentato le spese, mentre la complessità del sistema ha rallentato i dipendenti e ha lasciato i clienti frustrati con tempi di risposta lenti e funzionalità limitate. Senza la modernizzazione, SOMPO rischiava costi più elevati, un calo della competitività e una perdita di fedeltà dei clienti. Determinati ad agire, si sono impegnati a ridurre l'utilizzo principale, ad aumentare la produttività e a posizionarsi per l'innovazione digitale a lungo termine.