SOMPO Holdings si modernizza con IBM® WebSphere Liberty
SOMPO Holdings, un colosso assicurativo giapponese fondato 130 anni fa, ha dovuto affrontare sfide crescenti poiché il suo mainframe è diventato sempre più sovraccarico e costoso a causa delle modifiche al codice del debito tecnico nel corso di diversi anni e della crescita organica attraverso le fusioni. L'aumento del consumo di core della CPU ha aumentato le spese, mentre la complessità del sistema ha rallentato i dipendenti e ha lasciato i clienti frustrati con tempi di risposta lenti e funzionalità limitate. Senza la modernizzazione, SOMPO rischiava costi più elevati, un calo della competitività e una perdita di fedeltà dei clienti. Determinati ad agire, si sono impegnati a ridurre l'utilizzo principale, ad aumentare la produttività e a posizionarsi per l'innovazione digitale a lungo termine.
Per rimanere competitiva nel settore assicurativo in rapida evoluzione, SOMPO ha collaborato con IBM per modernizzare il proprio sistema COBOL legacy. L'azienda è passata a una piattaforma basata su Java utilizzando IBM® WebSphere Liberty, parte della IBM Jsphere Suite for Java. Questa iniziativa di modernizzazione delle applicazioni ha semplificato l'amministrazione dell'infrastruttura, migliorato la produttività degli sviluppatori e ridotto i costi.
La decisione di adottare Liberty è stata guidata da tre fattori chiave:
L'ingegnere senior Hiroshi Kato afferma: "Liberty è il modo migliore per mantenere e gestire un sistema con più di 100 server e un servizio online 24/365 con una manodopera minima".
Lo sforzo congiunto ha inoltre creato una piattaforma scalabile ed efficiente e ha approfondito la collaborazione di SOMPO con IBM e il più ampio ecosistema Java.
Dopo la trasformazione, SOMPO ha realizzato importanti guadagni in termini di efficienza. Il nuovo sistema SOMPO-MIRAI ha semplificato la gestione di oltre 100 server e sette ambienti con un personale minimo. I risultati hanno incluso una riduzione del core della CPU del 54% e una riduzione dell'utilizzo della memoria del 33%, con notevoli risparmi sui costi. SOMPO continua a collaborare con IBM. Questa partnership ha persino influenzato la roadmap di IBM WebSphere Liberty attraverso un feedback basato sul campo, rafforzando il ruolo di IBM come collaboratore costante.
Gruppo SOMPO Holdings, con sede in Giappone, è una delle principali società di servizi assicurativi e finanziari con oltre 130 anni di storia. Fornisce assicurazioni sulla proprietà e sugli infortuni, assicurazioni all'estero e sulla vita, oltre a soluzioni di assistenza infermieristica. SOMPO si impegna a proteggere le persone dai rischi e a costruire un futuro più sano e connesso.
