Mentre la rete di Sky continua a crescere in modo organico e attraverso potenziali acquisizioni e la transizione delle sue operazioni IT continua a spostarsi sul cloud, il piano del team Sky è quello di adattare e ampliare ulteriormente la propria implementazione di SevOne NPM per affrontare le sfide di monitoraggio man mano che si presentano. E, data la natura sensibile alla latenza dei contenuti in streaming e dei prodotti multimediali in generale, Sky continuerà a contare sulla potenza e sulla velocità della soluzione SevOne NPM per individuare i problemi di rete prima che abbiano un impatto sugli utenti o sui clienti finali.

In breve, il team di Network Assurance di Sky continua ad affidarsi alle funzionalità di monitoraggio veloci, flessibili e scalabili di SevOne NPM per soddisfare i requisiti operativi di oggi e per adattarsi facilmente a qualsiasi sfida di monitoraggio futura.