Partire col piede giusto

Per Skechers USA, Inc., le calzature non si limitano alla funzionalità, bensì sono una potente combinazione di innovazione tecnologica e identità personale. La collezione di calzature, abbigliamento e accessori lifestyle e performance di The Comfort Technology Company® è disponibile in 180 paesi e territori, sia online che nei negozi. Skechers, lungimirante, innovativa e sempre al passo con le tendenze, è diventato il brand preferito da milioni di clienti in tutto il mondo che desiderano esprimere la propria personalità con stile e comfort, sia a casa che al lavoro.

L'impegno di Skechers per l'innovazione è altrettanto diffuso in tutta la sua organizzazione IT. Per restare un passo avanti rispetto alla concorrenza e offrire un'esperienza del cliente ancora migliore, il team della piattaforma cloud ha voluto modernizzare la propria infrastruttura allontanandosi dai data center. Tuttavia, con workload distribuiti tra Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud e altri provider di servizi cloud, il percorso cloud dell'azienda è stato complicato. Necessitava di un approccio più self-service e automatizzato per raggiungere i propri obiettivi.

"Da diversi anni stiamo seguendo un percorso di migrazione verso il cloud. Abbiamo già una quantità significativa di workload in esecuzione nel cloud, ma una delle maggiori sfide dal punto di vista aziendale e tecnologico è stata: come possiamo accelerarlo?" afferma Ramon Borunda, Senior Cloud Platform Engineer di Skechers.