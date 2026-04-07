Partire col piede giusto

Un retailer globale multimiliardario rafforza la sua posizione nel settore grazie al self-service e all'automazione con Terraform.
Per Skechers USA, Inc., le calzature non si limitano alla funzionalità, bensì sono una potente combinazione di innovazione tecnologica e identità personale. La collezione di calzature, abbigliamento e accessori lifestyle e performance di The Comfort Technology Company® è disponibile in 180 paesi e territori, sia online che nei negozi. Skechers, lungimirante, innovativa e sempre al passo con le tendenze, è diventato il brand preferito da milioni di clienti in tutto il mondo che desiderano esprimere la propria personalità con stile e comfort, sia a casa che al lavoro.
L'impegno di Skechers per l'innovazione è altrettanto diffuso in tutta la sua organizzazione IT. Per restare un passo avanti rispetto alla concorrenza e offrire un'esperienza del cliente ancora migliore, il team della piattaforma cloud ha voluto modernizzare la propria infrastruttura allontanandosi dai data center. Tuttavia, con workload distribuiti tra Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud e altri provider di servizi cloud, il percorso cloud dell'azienda è stato complicato. Necessitava di un approccio più self-service e automatizzato per raggiungere i propri obiettivi.
"Da diversi anni stiamo seguendo un percorso di migrazione verso il cloud. Abbiamo già una quantità significativa di workload in esecuzione nel cloud, ma una delle maggiori sfide dal punto di vista aziendale e tecnologico è stata: come possiamo accelerarlo?" afferma Ramon Borunda, Senior Cloud Platform Engineer di Skechers.
In qualità di leader della trasformazione cloud dell'azienda, il team della piattaforma cloud di Skechers stava facendo del proprio meglio per aiutare gli stakeholder a rivalutare e riprogettare l'infrastruttura. Nonostante ciò, vari ostacoli significativi li hanno rallentati.
Per cominciare, le richieste di risorse inviate tramite semplici moduli ServiceNow con domande aperte lasciavano spazio all'interpretazione, richiedendo un notevole scambio tra le parti per chiarire le esigenze e confermare le approvazioni. Il risultato sono stati tempi di consegna lunghi, che hanno portato questa questione in cima alla lista delle priorità.
Il loro obiettivo era garantire che, quando un utente finale inviava una richiesta tramite ServiceNow, l'intero processo si svolgesse senza intoppi. Sebbene alcuni processi controllati richiedessero revisioni, la visione finale era un modello completamente automatizzato e self-service, in cui una richiesta avrebbe attivato azioni di back-end ed eliminato i passaggi manuali.
Oltre a risolvere questi colli di bottiglia nelle richieste di risorse, il team della piattaforma cloud doveva implementare in modo proattivo la sicurezza fin dall’inizio del processo di provisioning cloud. All’epoca, gli ingegneri di piattaforma avevano la libertà di creare e distribuire risorse come ritenevano opportuno, generando incoerenze (anche tra risorse dello stesso tipo) e aumentando la probabilità di errore umano. Il rischio di sicurezza risultante dovuto a una configurazione errata delle risorse cloud era notevole.
Infine, il team voleva raggiungere un obiettivo a lungo termine: integrare FinOps nei propri processi per aumentare la prevedibilità delle spese e del budget.
Borunda credeva di avere la soluzione. "Sono stato un utente appassionato di Terraform Community Edition per molti anni, quindi l’idea di utilizzare l’offerta software as a service (SaaS) aveva molto senso per noi. "Abbiamo adottato Terraform perché ci permette di continuare a scrivere il nostro codice senza doverci più preoccupare delle attività amministrative a esso connesse", afferma.
IBM Terraform sulla piattaforma cloud HashiCorp fornisce a Skechers meccanismi per modernizzare l'amministrazione e la gestione della propria infrastruttura dall'interno. I moduli ServiceNow specifici per risorse, con domande molto mirate e chiuse, ora forniscono al team della piattaforma cloud tutti i dettagli necessari fin dall'inizio. Un workflow automatizzato semplifica le recensioni e le approvazioni, accelerando il provisioning e mantenendo aggiornate tutte le parti interessate.
"Questo particolare flusso ha riscosso un enorme successo tra i nostri utenti finali. Apprezzano il fatto di essere aggiornati, piuttosto che trovarsi in un "limbo in corso" senza alcun reale progresso sui loro ticket,” osserva Borunda.
Le pratiche di implementazione incoerenti appartengono al passato, così come i rischi che comportano. "Utilizzando Terraform e il suo registro privato, disponiamo di moduli che possiamo riutilizzare, garantendoci coerenza nella creazione di componenti che prima non avevamo,” afferma Borunda. “Avere la possibilità di creare moduli riutilizzabili fa una differenza enorme per il mio team, per gli utenti finali e, infine, per i nostri clienti".
Terraform consente inoltre al team di integrare strumenti di terze parti nel ciclo di esecuzione, fornendo proiezioni dei costi, analisi di cybersecurity e linee guida di sicurezza, colmando così con successo le lacune a livello di FinOps e sicurezza.
Terraform ha spinto in avanti il percorso cloud e il business di Skechers. "Il passaggio a Terraform ci ha aiutato ad alleviare numerosi problemi; senza di esso, non saremmo dove siamo oggi," afferma Gabriel Sandoval, Cloud Platform Sr. Manager di Skechers.
L’integrazione di ServiceNow e Terraform ha ridotto i tempi del workflow di provisioning da giorni o settimane a poche ore, migliorando il time to market (TTM) e l’esperienza dei clienti. "I nostri utenti finali sono davvero contenti perché ora tutto ciò che devono fare è aprire un ticket e, una volta ricevute le loro approvazioni, ci vorranno circa quattro minuti per creare le risorse", afferma Borunda. "Fa una grande differenza nella velocità con cui possiamo offrire nuove funzionalità ai nostri clienti".
Borunda attribuisce ad AWS anche il merito di aver contribuito alla trasformazione di Skechers. "Abbiamo trovato un vero partner in AWS. Ci offrono molti servizi e indicazioni per adottare correttamente i loro servizi e apprezziamo molto il loro aiuto".
Tutti questi miglioramenti hanno prodotto una differenza misurabile nel modo in cui i loro clienti possono interagire con il brand. "Quando i clienti sono in negozio ad acquistare un paio di scarpe, il tempo alla cassa è molto più veloce. Possono anche utilizzare diversi chioschi o iPad invece di usare solo le casse tradizionali, il che permette di creare un legame personale con un addetto all’interno del negozio,” afferma Sandoval.
Il successo ottenuto da Skechers con Terraform ha spinto il team a esplorare come altre tecnologie di HashiCorp (una società IBM) potessero integrarsi nei loro piani di modernizzazione. L'azienda sta attualmente valutando l'implementazione di IBM Vault per il brokeraggio dell'identità e la gestione dei segreti, oltre a Sentinel, il framework policy as code all'interno di Terraform e di altre soluzioni di HashiCorp. "Per quanto riguarda il nostro percorso verso il cloud, vogliamo proseguire la migrazione, ma anche trovare un modo per automatizzare completamente i processi, e speriamo di continuare la nostra collaborazione con HashiCorp," afferma Borunda.
Azienda Fortune 500® con sede nel Sud della California, Skechers aiuta da 30 anni uomini, donne e bambini in tutto il mondo ad apparire e sentirsi bene. Lo sviluppo di tecnologie per il comfort è alla base di ciò che fa, offrendo prodotti eleganti, innovativi e di qualità a un prezzo ragionevole. Dalla variegata offerta di calzature a una gamma sempre più ampia di abbigliamento e accessori, Skechers è un brand lifestyle completo.
© Copyright IBM Corporation. Marzo 2025.
IBM, il logo IBM, Terraform e Vault sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.