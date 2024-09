Singapore Exchange Limited

SGX ha lanciato un processo di richiesta di proposta (RFP) per valutare le soluzioni di sviluppo basate su cloud di fornitori affidabili, tra cui la piattaforma IBM Cloud Private. Durante la valutazione, l'azienda ha notato l'architettura di microservizi flessibile della soluzione IBM Cloud Private con funzionalità di sicurezza integrate.

"Molti fornitori stanno cavalcando la nuova ondata di tecnologie open source, ma c'è pochissima differenziazione tra le loro offerte", afferma Tiew Hin. "Siamo rimasti molto colpiti dalla profusione di idee che IBM ha dedicato a IBM Cloud Private e dalle funzionalità che lo differenziano dalle soluzioni della concorrenza. L'altra parte della decisione è stata la nostra partnership di lunga data. Ci sentiamo a nostro agio nell'intraprendere questo percorso con IBM per creare una nuova foundation e fare le cose in un modo nuovo".

Per dimostrare appieno le capacità della piattaforma, IBM ha creato un ambiente IBM Cloud Private per fornire a SGX una prova di concetto (POC). Un team IBM® Garage ha condotto un workshop intensivo, guidando il cliente in pratiche di integrazione e distribuzione continue per creare, impacchettare, testare e rilasciare applicazioni in modo più semplice e rapido con la soluzione IBM Cloud Private.



"IBM ha avuto il vantaggio di conoscere l'ambiente e ha avuto anche una grande sinergia con SGX", afferma Viola Yau, IBM Cloud Sales Manager. "Abbiamo completato l'intero POC in due settimane e queste due settimane sono state fondamentali. Il nostro team Garage era reperibile e prontamente disponibile per insegnare e consigliare per tutto il percorso."



Affidando al business partner IBM Dimension Data la fornitura di servizi gestiti per la soluzione dopo l'implementazione, SGX migrerà in primo luogo le applicazioni back-end della clearing house nell'ambiente, seguite dalle applicazioni di trading rivolte ai clienti. "IBM Cloud Private sarà presto la piattaforma chiave per tutte le applicazioni SGX", afferma Sng. "Questo approccio standardizzato basato su container aiuterà a semplificare la gestione delle operazioni".