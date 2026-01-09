Quando CAPAM è stato sviluppato, Simora ha scelto IBM Maximo. La soluzione IBM ha fornito un framework solido e scalabile, riducendo i tempi di sviluppo di mesi rispetto alla progettazione di una soluzione da zero. Questo approccio ha permesso di creare infiniti casi d'uso e funzionalità di integrazione senza precedenti.

"Grazie alle API di Maximo, possiamo connettere CAPAM in modo rapido e fluido con le piattaforme ERP e i database degli ospedali, creando una knowledge base centralizzata a cui i lavoratori possono accedere senza dover passare da un sistema all'altro", conferma Czernek.

Simora ha personalizzato CAPAM, originariamente creato per il settore industriale, creando diversi moduli per specifici processi ospedalieri. Con il modulo Passport, un professionista sanitario può creare un passaporto digitale completo per ogni attrezzatura, incluse le specifiche tecniche e la storia della manutenzione. Il modulo supporta anche i processi di inventario degli asset a livello ospedaliero. Inoltre, può essere esteso per utilizzare tag per attrezzature di identificazione a radiofrequenza (RFID) e braccialetti identificativi per i pazienti, consentendo al personale di scansionare oggetti o persone per accedere a informazioni in tempo reale. Con queste informazioni, ad esempio, il personale può localizzare rapidamente le attrezzature di ricambio durante le emergenze. CAPAM contiene anche un modulo Help desk che i dipendenti possono utilizzare per registrare le richieste di riparazione e porre domande tecniche.

Il modulo di accreditamento CAPAM supporta gli ospedali nella gestione degli eventi avversi, aiutando il personale a segnalare e documentare gli incidenti direttamente nel sistema. Aiuta a generare report completi sugli incidenti con il supporto dell'AI, facilitando l'analisi della causa principale e incoraggiando azioni correttive per conformarsi agli standard di accreditamento.

Inoltre, il modulo Identificazione offre un'app mobile basata su Maximo Mobile che informa lavoratori e pazienti sui potenziali rischi di infezione incrociata in diverse aree dell'ospedale.