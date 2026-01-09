Il sistema CAPAM di Simora basato su IBM® Maximo sta trasformando la gestione degli asset ospedalieri
Nel settore sanitario, ogni momento può essere critico per la sopravvivenza di un paziente. Eppure, i professionisti sanitari sprecano regolarmente tempo prezioso per navigare in sistemi IT complessi alla ricerca delle apparecchiature giuste o alla compilazione di moduli per richiedere riparazioni. Per affrontare queste sfide e migliorare i risultati per i pazienti in tutto il paese, il governo polacco ha aumentato i finanziamenti per le iniziative di digitalizzazione degli ospedali.
Simora, un importante IBM Business Partner in Polonia, ha visto un'opportunità per adattare CAPAM, la propria soluzione di gestione degli asset ai workflow sanitari. Basato sulla IBM® Maximo Application Suite, CAPAM si integra perfettamente con i sistemi ospedalieri per creare un repository centrale di conoscenza arricchito dall'AI e un sistema di monitoraggio degli asset.
"Immagina che una pompa per infusione si rompa in reparto", spiega Julia Czernek, specialista in tecnologia AI presso Simora. "Tipicamente, un operatore sanitario dovrebbe telefonare al reparto tecnico o cercare nell'inventario delle attrezzature per trovare la pompa funzionante più vicina. Adattando il sistema intelligente di gestione degli asset di CAPAM per gli ospedali, possiamo eliminare questo lavoro manuale e aiutare gli ospedali a rispondere più rapidamente ai cambiamenti, liberando così più tempo per l'assistenza ai pazienti."
Quando CAPAM è stato sviluppato, Simora ha scelto IBM Maximo. La soluzione IBM ha fornito un framework solido e scalabile, riducendo i tempi di sviluppo di mesi rispetto alla progettazione di una soluzione da zero. Questo approccio ha permesso di creare infiniti casi d'uso e funzionalità di integrazione senza precedenti.
"Grazie alle API di Maximo, possiamo connettere CAPAM in modo rapido e fluido con le piattaforme ERP e i database degli ospedali, creando una knowledge base centralizzata a cui i lavoratori possono accedere senza dover passare da un sistema all'altro", conferma Czernek.
Simora ha personalizzato CAPAM, originariamente creato per il settore industriale, creando diversi moduli per specifici processi ospedalieri. Con il modulo Passport, un professionista sanitario può creare un passaporto digitale completo per ogni attrezzatura, incluse le specifiche tecniche e la storia della manutenzione. Il modulo supporta anche i processi di inventario degli asset a livello ospedaliero. Inoltre, può essere esteso per utilizzare tag per attrezzature di identificazione a radiofrequenza (RFID) e braccialetti identificativi per i pazienti, consentendo al personale di scansionare oggetti o persone per accedere a informazioni in tempo reale. Con queste informazioni, ad esempio, il personale può localizzare rapidamente le attrezzature di ricambio durante le emergenze. CAPAM contiene anche un modulo Help desk che i dipendenti possono utilizzare per registrare le richieste di riparazione e porre domande tecniche.
Il modulo di accreditamento CAPAM supporta gli ospedali nella gestione degli eventi avversi, aiutando il personale a segnalare e documentare gli incidenti direttamente nel sistema. Aiuta a generare report completi sugli incidenti con il supporto dell'AI, facilitando l'analisi della causa principale e incoraggiando azioni correttive per conformarsi agli standard di accreditamento.
Inoltre, il modulo Identificazione offre un'app mobile basata su Maximo Mobile che informa lavoratori e pazienti sui potenziali rischi di infezione incrociata in diverse aree dell'ospedale.
L'innovativo sistema CAPAC, ora impiegato in cinque ospedali in tutta la Polonia, incluso il St. Barbara Provincial Specialist Hospital No. 5 di Sosnowiec, aiuta le strutture sanitarie a semplificare la gestione di ogni risorsa, dalla flotta di veicoli ai dispositivi medici fino al personale. Con IBM Maximo al centro, CAPAM può prolungare del 17% in media la vita utile delle attrezzature e migliorare il tempo medio di riparazione del 57%.
Dopo l'adozione di CAPAM, gli ospedali hanno riportato una riduzione del 45% nei tempi di somministrazione. Inoltre, le organizzazioni che implementano soluzioni Maximo riportano in media una riduzione del 47% di eventi non pianificati o tempi di inattività dei siti e vantaggi annuali da 13,9 milioni di dollari.
Simora utilizza la piattaforma IBM Maximo per integrare risorse dati esterne, come ERP e logistica, con CAPAM. Basandosi su queste risorse, Simora ha abilitato un assistente basato sull'AI, noto come Simon AI, per rispondere alle domande più comuni.
Czernek spiega: "Invece di dividere l'attenzione dei team tecnici o di sfogliare i documenti delle procedure, gli operatori sanitari possono parlare con Simon AI come se fosse un collega. In background, l'assistente accede in modo sicuro alla knowledge base dell'ospedale e fornisce rapidamente la risposta."
Con la knowledge base centralizzata abilitata dall'AI, i professionisti sanitari possono ora prendere decisioni basate sui dati e migliorare le pratiche standard, migliorando il benessere dei pazienti. Allo stesso tempo, poiché Simon AI utilizza il repository per rispondere alle query ripetitive, i team sono liberi di concentrarsi su compiti di maggior valore.
"Non è possibile separare CAPAM da Maximo: senza il 'motore' di Maximo, CAPAM e Simon AI non potrebbe funzionare", conclude Czernek. "Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con IBM per far evolvere CAPAM e aiutare gli ospedali a rimanere efficienti, sicuri e conformi."
Con sede a Katowice, in Polonia, i membri di Simora vantano oltre 15 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni IT complete, concentrandosi sulla semplificazione dei processi di gestione e sicurezza. La soluzione CAPAM di Simora offre funzionalità di gestione dei servizi unificate, controllo della qualità e gestione degli asset per più settori.
