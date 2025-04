Utilizzando le funzionalità con tecnologia AI della IBM Maximo Application Suite, Shuto Technology, in collaborazione con i team IBM Client Success and Lab in Cina, ha sviluppato una soluzione completa per migliorare le operazioni di manutenzione. Questa soluzione integrata combina la mappatura intelligente delle conoscenze, la diagnostica di manutenzione basata sull'AI e l'assistenza remota basata sulla realtà aumentata (AR) per fornire all'azienda automobilistica un assistente di gestione degli asset potenziato dall'AI.



Le caratteristiche principali della soluzione includono:



Grafico della conoscenza intelligente: utilizzando l'AI, la soluzione Maximo crea una knowledge base dinamica che offre ai team addetti alla manutenzione un modo rapido per individuare i dati critici delle attrezzature, riducendo drasticamente il tempo dedicato alle ricerche manuali.





Diagnosi della manutenzione basata sull'AI: modelli AI avanzati eseguono analisi dei guasti, offrono valutazioni della probabilità di guasto e migliorano continuamente attraverso il machine learning (ML), contribuendo a garantire una diagnostica più rapida e accurata.





Assistenza remota basata su AR per la manutenzione: gli strumenti di realtà aumentata forniscono una guida interattiva esperta in tempo reale, migliorando la precisione della risoluzione dei problemi e facilitando una collaborazione remota ottimale.

Questa combinazione di AI e AR ha fornito ai team di manutenzione una suite completa di strumenti, riducendo il tempo medio di riparazione (MTTR) del 25% e aumentando l'efficienza complessiva. Integrandosi perfettamente con i sistemi esistenti, la soluzione crea un ecosistema unificato e scalabile per la gestione e l'ottimizzazione dei processi di manutenzione in tutta l'azienda.