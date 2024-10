L'approccio Agile è spesso associato a progetti a basso rischio e alcuni hanno ritenuto che adottarlo per i pagamenti bancari aziendali fosse una mossa aggressiva. Tuttavia, combinando la tecnologia leader del settore con un team orientato alla soluzione dei problemi, il programma Agile for Payments di Scotiabank ha dimostrato di essere un percorso di trasformazione molto efficace.

Un esempio di time to market per un nuovo servizio di pagamento è il prodotto di trasferimento di denaro via e-mail di massa, basato sul servizio Interac e-Transfer.

Aziende come le compagnie assicurative devono spesso effettuare pagamenti una tantum di grandi volumi, il che in passato implicava la spedizione di assegni. Il servizio Interac e-Transfer elimina questa complessità consentendo alle aziende di emettere pagamenti utilizzando solo i nomi, i numeri di conto e gli indirizzi e-mail dei beneficiari, riducendo notevolmente i costi e il lavoro manuale necessario per l'emissione di assegni fisici. Sfruttando la metodologia Agile for Payments, il team Global Transaction Banking (GTB) Payment Products di Scotiabank è stato in grado di ridefinire rapidamente le priorità del backlog di sviluppo e implementare l'offerta di trasferimento di denaro via e-mail di massa in sole 10 settimane, consentendo a Scotiabank di essere la prima sul mercato.

In un altro caso, Scotiabank doveva agire rapidamente per contribuire a portare sul mercato un'innovativa carta prepagata Visa.

"Le comunità remote in Canada sono molto isolate e vivono lontano dai principali centri abitati e dagli sportelli bancari", spiega Michel Cardinal, Director, Global Commercial Card di Scotiabank. "Il Governo del Canada voleva evitare di creare disagi alle persone che dovevano percorrere distanze significative per incassare e depositare un assegno fisico. Molte comunità si affidano a The North West Company (NWC) per il cibo, l'abbigliamento e gli articoli per la casa, oltre che per i servizi finanziari—e la carta prepagata WE Financial Visa dell'azienda è una scelta popolare per le persone che non possono facilmente accedere alle filiali bancarie tradizionali.

"Collaborando con NWC, il governo canadese di Ottawa e Visa, abbiamo rapidamente sviluppato una soluzione di pagamento veloce, fluida e sicura che deposita gli esborsi governativi direttamente sulla carta prepagata WE Financial Visa, consentendo alle comunità remote di ottenere un accesso immediato ai fondi anziché dover percorrere molti chilometri per incassare un assegno".

Scotiabank stava lavorando a un'importante iniziativa di GTB per offrire ai clienti la flessibilità e la trasparenza necessarie per richiamare, stornare e rintracciare i pagamenti. A metà dell'iniziativa, gli stakeholder aziendali hanno confermato che le priorità erano cambiate a causa delle richieste dei clienti e delle condizioni di mercato. Se questo avesse fatto parte di una metodologia di distribuzione tradizionale, il lavoro sarebbe stato accantonato e non si sarebbe ottenuto alcun valore per l'azienda.

Tuttavia, poiché il team aveva adottato la metodologia agile di scomposizione del lavoro, Scotiabank è stata in grado di ridefinire le priorità del backlog, consegnando alla produzione il valore aziendale già sviluppato (ovvero, lavoro non sprecato). Il risultato è stato una riallocazione netta del 50% dei fondi originariamente approvati per il progetto ad altri pacchetti di lavoro di alto valore. Il pacchetto completato è stato implementato con successo in produzione e la capacità del team è stata immediatamente trasferita al nuovo backlog di lavoro prioritario. La metodologia di "scomposizione del lavoro", unita alle funzionalità di distribuzione incrementale di FTM, sono state fondamentali per il successo del progetto.

Un numero crescente aziende clienti considera l'offerta di servizi di pagamento integrati di Scotiabank un vantaggio competitivo e di conseguenza la banca ha iniziato a vedere un aumento sostanziale dei volumi di elaborazione dei pagamenti. L'aumento previsto dei volumi ha richiesto un aggiornamento all'ultima versione di FTM, con un'infrastruttura di base adeguata all'aumento della domanda.

L'obiettivo era creare un backlog dettagliato, visibile e con priorità definite in base ai rischi, in modo da garantire una validazione approfondita end-to-end dei flussi di pagamento con valore aziendale e/o rischio più elevati. Se la banca avesse scelto una metodologia tradizionale per i test e la distribuzione, i suoi team avrebbero dovuto eseguire il lavoro in silos. Lavorare su un backlog di casi d'uso ampiamente astratto senza una comprensione condivisa del contesto e della convalida avrebbe aumentato notevolmente il rischio di difetti. La banca ha invece utilizzato un processo di test che emulava il traffico di produzione reale, fondamentale per eliminare le sottili discrepanze tra le configurazioni dei client di test e di produzione.

Sfruttando la metodologia Agile for Payments e collaborando con IBM® Global Business Services, la banca è stata in grado di ridurre significativamente i rischi legati alla distribuzione. L'intera piattaforma FTM, che contiene oltre 50 mappe di trasformazione delle specifiche di pagamento e workflow per 13 tipologie di pagamento, si è concretizzata in oltre 600 scenari di casi di prova. La piattaforma è stata aggiornata con successo con un solo piccolo difetto di produzione, risolto in appena un'ora.

Per trarre vantaggio dalla trasparenza, dalla flessibilità e dalla semplicità di gestione offerte dalla piattaforma FTM, Scotiabank intende consentire una trasparenza end-to-end durante l'intero ciclo di vita dei pagamenti.

Scotiabank trasferisce la maggior parte dei pagamenti, dal punto di vista del volume, tramite trasferimenti di file da sistema a sistema. La necessità di tracciare e rintracciare i file di pagamento e le corrispondenti risposte di conferma, dalla ricezione del file alla liquidazione del pagamento e viceversa, richiede una soluzione che aggrega il ciclo di vita end-to-end in un'unica vista consolidata e in tempo reale. Questo è l'obiettivo della prossima fase del programma di modernizzazione dei pagamenti di Scotiabank e l'implementazione di IBM Sterling File Transfer Service con IBM Control Center consentirà alla banca di fornire queste funzionalità.

Greg Lahn conclude: "Scegliere la migliore tecnologia è solo il primo passo per raggiungere un obiettivo. La creazione di un team ben strutturato e l'ottimizzazione della metodologia di progetto sono entrambi essenziali per utilizzare al meglio la tecnologia e ottenere vantaggi aziendali tangibili".