In qualità di leader di mercato nel settore dei software applicativi per le aziende, SAP (link esterno a ibm.com) aiuta le aziende di tutte le dimensioni e in tutti i settori a operare al meglio ridefinendo l'ERP e creando reti di imprese intelligenti che offrono trasparenza, resilienza e sostenibilità nelle supply chain. La loro suite end-to-end di applicazioni e servizi consente ai loro clienti di operare in modo redditizio, adattarsi in modo continuo e fare la differenza in tutto il mondo.