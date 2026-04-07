Incrementare i rendimenti attraverso l’automazione

Come Riverty ha realizzato un unico workflow di provisioning automatizzato proteggendo al contempo i dati sensibili

Edifici alti in una città con il cielo illuminato dal sole
I costi operativi causano ritardi nello sviluppo e rischi

Con milioni di persone che si affidano alle soluzioni di pagamento digitale di Riverty in 5.000 negozi online, la disponibilità e la velocità sono essenziali. Gli ingegneri di Riverty costruiscono e mantengono API ad alta disponibilità per garantire un accesso fluido e sempre attivo. Tuttavia, operavano secondo una strategia IT in cui un team centrale fungeva da fornitore di servizi completi. Le richieste infrastrutturali, dagli ambienti di provisioning ai segreti, fino agli aggiornamenti dei certificati, si accumulavano. Gli ingegneri dovevano attendere giorni per la risoluzione dei problemi, ritardando le consegne e generando attriti.

"Il nostro piccolo team non può essere un collo di bottiglia per la nostra grande organizzazione in crescita", afferma Stephan Kürpick, Technical Unit Lead, Pay and Credit di Riverty. La gestione dei segreti ha aggiunto ulteriore pressione. Il team centrale ha gestito manualmente i segreti in Azure Key Vault, creando dei backlog. Questo approccio manuale comportava il rischio di una proliferazione di informazioni riservate, credenziali scadute e aggiornamenti mancati, sollevando preoccupazioni in materia di conformità e audit.
50-75% risoluzione più rapida dei ticket grazie all’aC self-service 10x implementazione più rapida dell'infrastruttura: da giorni a ore 80% riduzione dei tempi di approvazione delle pull request
Avevamo bisogno di un'infrastruttura solida, affidabile, self-service e di un workflow unificato per tutti i nostri team di sviluppo.
Pavel Ozerov Technical Program Manager Riverty
Investire in velocità e scalabilità

Riverty necessitava di una piattaforma per semplificare la gestione dell'infrastruttura e della sicurezza, soddisfacendo al contempo le aspettative degli sviluppatori senza costruire tutto da zero. L'ha trovata in HashiCorp, una società IBM. Anche la velocità di implementazione è stata importante. "Volevamo implementare rapidamente questa piattaforma infrastrutturale, piuttosto che dedicare molto tempo alla sua costruzione e personalizzazione", afferma Ozerov.

Con HashiCorp, Riverty ha accelerato la migrazione al cloud ed è passata a un modello DevOps, consentendo agli ingegneri di lavorare in modo più indipendente e riducendo i rischi. Operare in un ambiente globale e multi-cloud tra Azure e Kubernetes rendeva la coerenza essenziale, quindi Riverty ha adottato IBM Terraform sulla piattaforma cloud HashiCorp per standardizzare l'infrastructure as code e automatizzare il provisioning. Teams ora utilizza modelli riutilizzabili e self-service per distribuire infrastrutture on demand.

Per rafforzare la conformità, Riverty ha adottato IBM Vault, che protegge i dati sensibili e gestisce i segreti su larga scala, con controlli di accesso basati sui ruoli che supportano normative e requisiti di audit rigorosi.
Con Vault, abbiamo affrontato direttamente il nostro grande rischio legato alla scadenza dei segreti. Più possiamo automatizzare, più diventiamo sicuri e conformi, oltre a semplificare la nostra vita di ingegneri.
Pavel Ozerov Technical Program Manager Riverty
Tecnologia finanziaria per una nuova era

Con un'infrastruttura in continuo miglioramento, Riverty è ora meglio equipaggiata non solo per offrire soluzioni finanziarie flessibili ai clienti, ma anche per guidare l'innovazione per una nuova era della tecnologia finanziaria. La piattaforma cloud HashiCorp supporta le applicazioni più critiche di Riverty, consentendo agli ingegneri di entrare sul mercato più rapidamente e in modo più sicuro.

 Riverty ha quindi ridotto il provisioning dell’infrastruttura da giorni a ore grazie all’Infrastructure as Code self-service, ha abbreviato i cicli di rollout da più giorni al giorno stesso tramite workflow basati su PR e ha accelerato le approvazioni dell’80%. Riverty ha inoltre standardizzato soluzioni open-source di altissimo livello con supporto per ambienti multi-cloud. La soluzione ha inoltre permesso la scoperta automatizzata dei servizi e la gestione dei segreti su centinaia di servizi e migliaia di nodi, riducendo al contempo il tempo di configurazione del bilanciamento del carico da 30 minuti a meno di 1 minuto.
L'infrastructure as code offerto da Terraform è fondamentale per mantenere tutto sicuro, conforme e strutturato. Questo è un punto di svolta.
Pavel Ozerov Technical Program Manager Riverty
Informazioni su Riverty

Riverty inaugura una nuova era di libertà finanziaria per privati e aziende, innovando con un'attenzione per le esigenze e le preoccupazioni finanziarie dei propri clienti. Con oltre 4.000 dipendenti in Europa e Nord America, la fintech combina tecnologia, dati e ottimizzazione dei processi per offrire la nuova generazione di soluzioni finanziarie a migliaia di commercianti e a oltre 28 milioni di consumatori in tutto il mondo.

 Componenti della soluzione IBM Terraform IBM Vault
Standardizzare l'automazione dell'infrastruttura

Usa l'infrastruttura come codice per eseguire il provisioning e gestire qualsiasi infrastruttura all'interno della tua organizzazione.

  1. Maggiori informazioni su Terraform
Nota legale

© Copyright IBM Corporation. Marzo 2026.

IBM, il logo IBM, Terraform e Vault sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici. 