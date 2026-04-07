Incrementare i rendimenti attraverso l’automazione

Riverty necessitava di una piattaforma per semplificare la gestione dell'infrastruttura e della sicurezza, soddisfacendo al contempo le aspettative degli sviluppatori senza costruire tutto da zero. L'ha trovata in HashiCorp, una società IBM. Anche la velocità di implementazione è stata importante. "Volevamo implementare rapidamente questa piattaforma infrastrutturale, piuttosto che dedicare molto tempo alla sua costruzione e personalizzazione", afferma Ozerov.

Con HashiCorp, Riverty ha accelerato la migrazione al cloud ed è passata a un modello DevOps, consentendo agli ingegneri di lavorare in modo più indipendente e riducendo i rischi. Operare in un ambiente globale e multi-cloud tra Azure e Kubernetes rendeva la coerenza essenziale, quindi Riverty ha adottato IBM Terraform sulla piattaforma cloud HashiCorp per standardizzare l'infrastructure as code e automatizzare il provisioning. Teams ora utilizza modelli riutilizzabili e self-service per distribuire infrastrutture on demand.

Per rafforzare la conformità, Riverty ha adottato IBM Vault, che protegge i dati sensibili e gestisce i segreti su larga scala, con controlli di accesso basati sui ruoli che supportano normative e requisiti di audit rigorosi.