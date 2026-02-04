Accelerare DX e guidare la trasformazione aziendale attraverso operazioni e manutenzione avanzate

Ricoh lavora per modernizzare i sistemi core in funzione da oltre 20 anni, promuovendo al contempo la sofisticazione della manutenzione e delle operazioni. Dal 2015, l'azienda mantiene una partnership strategica con IBM Japan, promuovendo riforme attraverso l'uso dell'AI e dell'automazione.

Problematiche nel promuovere la manutenzione e le operazioni in un contesto di DX in accelerazione

Ricoh Co., Ltd. (di seguito, Ricoh), nota da tempo nel settore delle stampanti multifunzione, ha annunciato nel 2020 la sua trasformazione in una "società di servizi digitali", segnalando un cambiamento dal tradizionale modello di business incentrato sull'attrezzatura per ufficio.

Attraverso fusioni, acquisizioni e l'espansione di nuovi servizi digitali, Ricoh è riuscita a far crescere il proprio business a livello globale supportando le iniziative DX dei clienti. Allo stesso tempo, l'azienda ha perseguito l'efficienza operativa e il DX interno modernizzando gradualmente i sistemi centrali (precedentemente ottimizzati caso per caso per oltre 20 anni) verso piattaforme incentrate sul SaaS.

Con la continua espansione della portata e delle aspettative dell'IT, l'avanzamento della manutenzione e delle operazioni si è rivelata una sfida fondamentale. Dato che il valore di sistema tende a diminuire immediatamente dopo il rilascio, è necessario un miglioramento continuo per mantenere l'efficacia. Tuttavia, poiché la manutenzione e le operazioni sono spesso considerate costi di continuità aziendale, è rimasto un forte orientamento culturale in cui la riduzione dei costi era prioritaria rispetto agli sforzi per aumentare la sofisticazione o creare nuovo valore.

Per superare questa situazione, Ricoh ha iniziato a introdurre una prospettiva strategica nella manutenzione e nelle operazioni, partendo da un profondo cambiamento di mentalità.
IBM è il nostro partner più fidato e apprezzato sul campo, da cui ci aspettiamo un supporto continuo e completo.
Keitsune Hamanaka Ricoh Corporation Deputy General Manager, Process, IT & Data, Digital Strategy Department; Director, Corporate IT Control Center
Utilizzare AI e automazione per raggiungere operazioni zero-touch

Per promuovere la sofisticazione della manutenzione e delle operazioni, Ricoh si è concentrata innanzitutto sul cambiamento della mentalità organizzativa. La manutenzione e le operazioni sono state riposizionate non come semplici costi, ma come attività strategiche che aumentano il valore del sistema, con ruoli e aspettative chiaramente definiti. Come spiega Keitsune Hamanaka, Keitsune Hamanaka, Deputy General Manager, Process, IT & Data, Digital Strategy Department e Director of the Corporate IT Control Center, "ci stiamo prendendo il tempo necessario per cambiare la nostra mentalità, dal considerare il non spendere soldi come una virtù, investendo dove necessario per aumentare il valore del sistema."

Ricoh ha introdotto inoltre pratiche moderne come il monitoraggio delle prestazioni sempre attivo, l'integrazione continua e la distribuzione/implementazione continua (CI/CD) e la gestione delle prestazioni, migliorando costantemente la visibilità del sistema e favorendo miglioramenti continui nelle operazioni.

Nel 2015, IBM ha avviato una partnership strategica per supportare la trasformazione di Ricoh, collaborando a stretto contatto con l'azienda nello sviluppo, nella manutenzione e nelle operazioni dei suoi sistemi principali. Nella prima fase, le iniziative includevano miglioramenti della produttività tramite l'automazione basata su RPA, l'automazione dei test utilizzando gli asset esistenti e il continuo miglioramento della qualità operativa.

Nella seconda fase, Ricoh ha avviato progetti per modernizzare i sistemi critici in produzione con il SAP e ha ampliato il supporto alla manutenzione e alle operazioni nell'ambiente SAP più ampio. In un'area in cui la stabilità operativa è spesso data per scontata, Ricoh ha adottato un approccio strategico, con personale nazionale ed estero che lavora come un unico team integrato per supportare i sistemi in modo proattivo.
Massimizzare il valore IT per guidare la trasformazione digitale

Migliorando la manutenzione e le operazioni attraverso l'uso di AI e automazione, Ricoh ha ottenuto un funzionamento stabile del sistema e una risposta più rapida agli incidenti. Attraverso l'applicazione di manutenzione e operazioni (AMS) di IBM, l'azienda ha ridotto del 28% il personale a tempo pieno (FTE) per la manutenzione e le operazioni su circa 90 applicazioni di vendita e sede centrale in un periodo di circa dieci anni da settembre 2015 a ottobre 2025. Oltre alla riduzione dei costi, Ricoh è riuscita anche a spostare il ruolo dell'IT verso la creazione di valore strategica.

In questa iniziativa, Ricoh ha visualizzato e monitorato la creazione continua di valore attraverso framework di co-creazione come un modello di condivisione costi-benefici, in cui sono condivisi sia le sfide che i benefici, e un programma di riduzione dei costi attraverso l'adozione di nuove soluzioni. Combinati con l'uso di risorse ibride nazionali e globali, questi sforzi hanno contribuito a una maggiore motivazione all'interno dell'organizzazione IT e hanno rafforzato l'esecuzione DX in tutta l'azienda.

Guardando al futuro verso ulteriori progressi, Keitsune Hamanaka nota che “utilizzare la tecnologia in modo efficace è essenziale, mentre la manutenzione e le operazioni sono particolarmente adatte all'AI”. Aggiunge inoltre che la profonda esperienza di IBM in materia di AI ha fornito a Ricoh molti insight preziosi sull'utilizzo pratico dell'AI.

In futuro, Ricoh prevede di promuovere la co-creazione con IBM attraverso l'uso di un'AI generativa e un'AI basata su agenti. IBM sosterrà lo sviluppo di una base operativa sostenibile fornendo soluzioni come"AI per l'IT" e utilizzando le competenze e gli asset coltivati attraverso iniziative "Client Zero", in cui IBM applica le tecnologie più recenti alle proprie operazioni. Questo supporto sarà fornito attraverso un modello ibrido globale che integra i team in Giappone, India e Filippine.
Ricoh Corporation

Dopo essersi allontanata dal settore delle stampanti multifunzione che un tempo definiva l'azienda, Ricoh Company, Ltd. ha compiuto uno spostamento decisivo verso la trasformazione in una società di servizi digitali. Per offrire maggior valore ai clienti attraverso i servizi digitali, Ricoh sta perseguendo riforme operative e creazione di nuovo valore attraverso l'uso di tecnologie di AI e automazione.

Supportare la trasformazione delle operazioni IT e l'accelerazione DX tramite AI e automazione

