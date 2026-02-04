Per promuovere la sofisticazione della manutenzione e delle operazioni, Ricoh si è concentrata innanzitutto sul cambiamento della mentalità organizzativa. La manutenzione e le operazioni sono state riposizionate non come semplici costi, ma come attività strategiche che aumentano il valore del sistema, con ruoli e aspettative chiaramente definiti. Come spiega Keitsune Hamanaka, Keitsune Hamanaka, Deputy General Manager, Process, IT & Data, Digital Strategy Department e Director of the Corporate IT Control Center, "ci stiamo prendendo il tempo necessario per cambiare la nostra mentalità, dal considerare il non spendere soldi come una virtù, investendo dove necessario per aumentare il valore del sistema."

Ricoh ha introdotto inoltre pratiche moderne come il monitoraggio delle prestazioni sempre attivo, l'integrazione continua e la distribuzione/implementazione continua (CI/CD) e la gestione delle prestazioni, migliorando costantemente la visibilità del sistema e favorendo miglioramenti continui nelle operazioni.

Nel 2015, IBM ha avviato una partnership strategica per supportare la trasformazione di Ricoh, collaborando a stretto contatto con l'azienda nello sviluppo, nella manutenzione e nelle operazioni dei suoi sistemi principali. Nella prima fase, le iniziative includevano miglioramenti della produttività tramite l'automazione basata su RPA, l'automazione dei test utilizzando gli asset esistenti e il continuo miglioramento della qualità operativa.

Nella seconda fase, Ricoh ha avviato progetti per modernizzare i sistemi critici in produzione con il SAP e ha ampliato il supporto alla manutenzione e alle operazioni nell'ambiente SAP più ampio. In un'area in cui la stabilità operativa è spesso data per scontata, Ricoh ha adottato un approccio strategico, con personale nazionale ed estero che lavora come un unico team integrato per supportare i sistemi in modo proattivo.