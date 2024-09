Poiché il tempo era un fattore chiave, l'organizzazione ha deciso di concentrarsi sull'aspetto fondamentale: creare una solida base che fornisse le funzionalità assolutamente indispensabili fin dal primo giorno, per poi estenderla con l'arrivo di altro personale e nuovi fornitori.

Sapendo di non avere il tempo per costruire un'infrastruttura IT completa da zero e desiderando adottare una tecnologia moderna e orientata al futuro, l'organizzazione ha optato per una soluzione software-as-a-service. Desiderava una piattaforma con processi validi, standard nel settore e pronti per l'uso immediato. Era inoltre importante che la piattaforma potesse essere eseguita nel cloud perché questo avrebbe consentito al team di gestione del programma di concentrarsi sulla progettazione dei processi aziendali, senza preoccuparsi del software e dell'infrastruttura sottostanti, garantendo al contempo una sicurezza dei dati all'avanguardia.

Dopo aver esaminato le opzioni, l'organizzazione ha scelto una suite di Oracle Cloud Applications come piattaforma preferita. Con Oracle, i decisori dell'organizzazione hanno potuto definire una chiara roadmap per passare da una soluzione iniziale su piccola scala a quella pianificata per il futuro e hanno capito come crescere in modo scalabile e modulare. Si sono inoltre resi conto che Oracle aveva un'ampia presenza presso altre agenzie del settore pubblico, il che ha dato loro la certezza che si trattasse della soluzione giusta.

L'organizzazione voleva poi trovare un partner per l'implementazione con un'esperienza nella fornitura di soluzioni Oracle Cloud in tempi molto stretti. Oracle ha consigliato IBM® Services, che aveva recentemente completato un progetto molto simile per un'altra organizzazione del settore pubblico nello stesso paese.

L'organizzazione è rimasta colpita dall'approccio di IBM nel comprendere i requisiti e nel contribuire a definire un minimum viable product (MVP). L'approccio di IBM Design Thinking ha aiutato a mantenere il progetto in carreggiata e a concentrarsi strettamente sull'ambito di applicazione, distinguendo tra le funzionalità fondamentali che dovevano assolutamente essere presenti nell'MVP e le funzioni più avanzate che l'organizzazione avrebbe potuto introdurre in una fase successiva del progetto.