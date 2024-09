Dagli umili inizi del 1948, PT Wings Surya è cresciuta fino a diventare leader nel mercato dei beni di consumo indonesiani. L'azienda oggi produce centinaia di prodotti, dai detergenti e articoli per la cura personale, agli alimenti e alle bevande. Per proteggere la propria quota di mercato conquistata con fatica, PT Wings Surya deve resistere alla forte concorrenza e garantire che gli articoli raggiungano i rivenditori in tempo per soddisfare la domanda dei consumatori.

Per supportare le sue operazioni, PT Wings si affida ai sistemi aziendali fondamentali, tra cui SAP ERP on IBM Db2, e molte altre applicazioni circostanti eseguite su macchine virtuali. L'azienda è inoltre pioniera nell'uso di strumenti di analisi dei big data, che le consentono di valutare gli sviluppi di un mercato in rapida evoluzione, di ottimizzare la sua vasta catena di fornitura e di prendere decisioni rapide per rimanere al passo con i suoi concorrenti.

L'interruzione della disponibilità dei dati potrebbe ostacolare la capacità dell'azienda di immettere rapidamente i prodotti sul mercato, rendendo la pianificazione del disaster recovery un compito fondamentale per il team IT di PT Wings Surya. Per proteggere i propri dati mission-critical dal rischio di corruzione e disastri, l'azienda ha bisogno di un'efficace strategia di backup e ripristino.

Daniel Tjandra, Head of IT Division di PT Wings Surya, spiega: "Le nostre soluzioni di backup precedenti faticavano a tenere il passo con il volume di dati generato dal nostro panorama analitico ed ERP. Utilizzavamo molti processi manuali e una libreria di nastri vecchio stile come storage secondario e riscontravamo problemi con tempi di ripristino lunghi. Per risolvere queste sfide, volevamo trovare una soluzione flessibile più avanzata. "