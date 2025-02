Per rimanere leader nel settore delle telecomunicazioni in continua evoluzione, Proximus Group, un fornitore di servizi digitali, comunicazioni e soluzioni ICT nella regione del Benelux, aveva bisogno di cambiare il suo modello operativo in modo da operare come un'organizzazione digital-native più snella.

Cambiare il modo in cui lavoravano i team DevOps è stato fondamentale per questo cambiamento. "Abbiamo utilizzato una metodologia a cascata tradizionale", afferma Annelies Geusens, Strategy Manager presso il Project Management Office di Proximus. "Avevamo alcune isole di team che utilizzavano la metodologia Agile. Ma è arrivato il momento in cui abbiamo avuto bisogno di un framework Agile più esteso".

Per affrontare questa sfida, Proximus ha iniziato una transizione su larga scala verso Agile nel 2020. All'epoca, i team utilizzavano una combinazione di strumenti e fogli di calcolo esistenti per la gestione dei progetti e del portafoglio. Tuttavia, si sono presto resi conto che gli strumenti che stavano utilizzando non avrebbero supportato il passaggio un framework Agile scalato.

"Avevamo difficoltà con il nostro set di strumenti", afferma Geusens. "Utilizzavamo Planview, combinato con uno strumento sviluppato internamente da 20 anni e molti file Excel. Le persone svolgevano tutto il loro lavoro autonomamente ed era molto difficile allineare tutti quei diversi file Excel. C'erano sempre problemi di qualità dei dati. Tutto questo richiedeva un grande lavoro manuale, che era dispendioso in termini di tempo e inefficiente."

Date le carenze del set di strumenti esistente, il team di Proximus ha iniziato a cercare un prodotto di portfolio management migliore. "Cercavamo uno strumento che potesse fornirci una visione end-to-end della nostra strategia, consentire la suddivisione del lavoro in storie utente e supportare la nostra transizione verso un framework Agile su larga scala", afferma Geusens.

È stato durante questo periodo che il team di Proximus ha scoperto IBM Targetprocess (link esterno a ibm.com), che le organizzazioni utilizzano per connettere team, prodotti e portafogli agli obiettivi aziendali e scalare l'Agile in tutta l'azienda. Una demo di IBM Targetprocess, insieme alla valutazione di diversi strumenti presenti sul mercato, ha convinto il team che IBM Targetprocess fosse la scelta migliore.

Secondo Geusens, "a convincerci sono state la visualizzazione e la flessibilità. Il sistema è così intuitivo. Non abbiamo avuto la stessa sensazione con gli altri strumenti che abbiamo valutato".