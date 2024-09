Port of Rotterdam Authority

Port of Rotterdam collabora con IBM® alla digitalizzazione delle sue operazioni per migliorare l'efficienza e fornire più valore ai clienti.

Sfida di business Realizzazione di una piattaforma IoT nel porto di Rotterdam, denominata “Smart Infrastructure Platfrom”. Lo scopo di questa piattaforma è quello di consentire a tutti i casi IoT relativi a Smart Infrastructure di approdare sulla piattaforma con lo scopo di realizzare il porto più smart del mondo e far sì che le navi si conducano autonomamente nel porto entro il 2030.

Trasformazione Il primo caso d'uso implementato è una sostituzione dell'applicazione idrometeo esistente in cui i dati dei sensori esistenti vengono raccolti tramite i router Cisco ioX Edge e archiviati nella piattaforma watsonx IoT. Grazie ad algoritmi intelligenti, gli utenti possono esaminare e visualizzare i dati delle analisi in streaming e delle dashboard e vengono generati gli allarmi.