Plastic Bank sta costruendo un nuovo ecosistema di riciclo etico in molte comunità costiere. L'organizzazione ha aperto le sue prime filiali ad Haiti, nelle Filippine e in Indonesia, e recentemente ha avviato operazioni in Brasile e in Egitto. I membri che raccolgono la plastica vengono ricompensati con token digitali che possono essere scambiati tramite l'app Plastic Bank con beni di prima necessità come generi alimentari, combustibile per cucinare, rette scolastiche, assicurazioni sanitarie e altro ancora. La "Social plastic" trasformata viene poi integrata nei prodotti e negli imballaggi come parte di una supply chain a circuito chiuso.

Oggi, Plastic Bank ha completato oltre 100.000 transazioni in circa 280 sedi, con una crescita esponenziale all'orizzonte. Man mano che cresce, Plastic Bank cerca di massimizzare il suo impatto positivo sulle comunità in cui opera e di costruire nuove partnership.

Frankson continua: “Oltre ai nostri accordi con marchi globali come SC Johnson, Henkel, Aldi, dm-drogerie markt e Carton Pack, abbiamo recentemente concordato una partnership con Gojek. Essendo uno dei maggiori fornitori di pagamenti digitali al mondo, Gojek ci aiuterà a eliminare gradualmente i pagamenti in contanti in Indonesia, un approccio che vogliamo replicare a livello globale”.

Frankson spiega: "Stiamo entrando in una fase di rapida crescita ed è fondamentale essere pronti. Il nostro modello si basa sulla fiducia e sulla trasparenza. La sussistenza dei nostri membri dipende dalla loro capacità di accumulare e riscattare in modo affidabile i propri token digitali a livello locale. Possiamo monetizzare i rifiuti di plastica solo se riusciamo a riciclarli in modo efficace. Presto la piattaforma Plastic Bank si espanderà fino a diventare una piattaforma globale per consentire a qualsiasi persona sul pianeta di dare un contributo significativo per arginare il problema della plastica negli oceani”.

Frankson spiega: “Per dare vita alle nostre ambizioni globali, dobbiamo ampliare i nostri sistemi e processi senza mai compromettere i nostri principi. Allo stesso tempo, stiamo identificando nuovi modi per servire le comunità e apportare benefici all’ambiente, il che significa aggiungere continuamente nuove caratteristiche e funzioni all’app Plastic Bank”.