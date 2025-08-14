Il Pennine Acute Hospitals NHS Trust è un'organizzazione sanitaria regionale costituita da quattro sedi ospedaliere e un'unità di neuroriabilitazione in Inghilterra. Recentemente è entrata a far parte del Northern Care Alliance NHS Foundation Trust. L'organizzazione impiega circa 20.000 dipendenti e offre una serie di servizi ospedalieri e alla comunità a oltre un milione di persone tra Bury, Oldham, Rochdale e Salford, oltre a fornire cure più specialistiche ai pazienti di tutta la Greater Manchester e oltre.

Jav Yaqub, Head of Infrastructure presso il Pennine Acute Hospitals NHS Trust, afferma: "La missione di Trust's è fornire la migliore assistenza possibile a ogni paziente e in ogni occasione. Per consentire al nostro staff di 20.000 persone di mantenere questa promessa, il mio team ha il compito di garantire che i sistemi su cui fanno affidamento per tutto, dalle informazioni diagnostiche alla prescrizione di farmaci, funzionino alla perfezione."

Con l'infrastruttura di storage alla base di questi sistemi già al massimo della sua capacità e ormai prossima alla fine del ciclo di vita, il Pennine Acute Hospitals NHS Trust era sotto pressione per trovare rapidamente una piattaforma di storage alternativa. Inoltre, la Trust cercava un percorso di migrazione a basso rischio per prevenire tempi di inattività non pianificati.

"Abbiamo un ambiente SQL complesso costituito principalmente da sei cluster SQL aziendali , ognuno dei quali ospita più istanze SQL e migliaia di database", spiega Imran Bashir, Technical Architect di Trust's. "Questi sistemi gestiscono i sistemi clinici critici di Trust's e devono essere disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi una semplice migrazione SQL sembrava essere fuori questione. Il nostro obiettivo era trovare un percorso verso una nuova piattaforma di storage che non richiedesse la riconfigurazione del nostro precedente ambiente SQL, poiché ciò avrebbe potenzialmente comportato che i sistemi sarebbero rimasti offline per giorni. Questo sarebbe stato inaccettabile per i team clinici, poiché avrebbe messo a rischio la cura dei pazienti."

Continua, "Con uno spostamento di data center all'orizzonte e lo storage legacy che diventava di giorno in giorno meno stabile, dovevamo muoverci rapidamente. La posta in gioco era alta: sapevamo che se avessimo sbagliato, avremmo potuto lasciare inattivi per settimane quattro importanti ospedali."