Il Pennine Acute Hospitals NHS Trust è un'organizzazione sanitaria regionale costituita da quattro sedi ospedaliere e un'unità di neuroriabilitazione in Inghilterra. Recentemente è entrata a far parte del Northern Care Alliance NHS Foundation Trust. L'organizzazione impiega circa 20.000 dipendenti e offre una serie di servizi ospedalieri e alla comunità a oltre un milione di persone tra Bury, Oldham, Rochdale e Salford, oltre a fornire cure più specialistiche ai pazienti di tutta la Greater Manchester e oltre.
Jav Yaqub, Head of Infrastructure presso il Pennine Acute Hospitals NHS Trust, afferma: "La missione di Trust's è fornire la migliore assistenza possibile a ogni paziente e in ogni occasione. Per consentire al nostro staff di 20.000 persone di mantenere questa promessa, il mio team ha il compito di garantire che i sistemi su cui fanno affidamento per tutto, dalle informazioni diagnostiche alla prescrizione di farmaci, funzionino alla perfezione."
Con l'infrastruttura di storage alla base di questi sistemi già al massimo della sua capacità e ormai prossima alla fine del ciclo di vita, il Pennine Acute Hospitals NHS Trust era sotto pressione per trovare rapidamente una piattaforma di storage alternativa. Inoltre, la Trust cercava un percorso di migrazione a basso rischio per prevenire tempi di inattività non pianificati.
"Abbiamo un ambiente SQL complesso costituito principalmente da sei cluster SQL aziendali , ognuno dei quali ospita più istanze SQL e migliaia di database", spiega Imran Bashir, Technical Architect di Trust's. "Questi sistemi gestiscono i sistemi clinici critici di Trust's e devono essere disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi una semplice migrazione SQL sembrava essere fuori questione. Il nostro obiettivo era trovare un percorso verso una nuova piattaforma di storage che non richiedesse la riconfigurazione del nostro precedente ambiente SQL, poiché ciò avrebbe potenzialmente comportato che i sistemi sarebbero rimasti offline per giorni. Questo sarebbe stato inaccettabile per i team clinici, poiché avrebbe messo a rischio la cura dei pazienti."
Continua, "Con uno spostamento di data center all'orizzonte e lo storage legacy che diventava di giorno in giorno meno stabile, dovevamo muoverci rapidamente. La posta in gioco era alta: sapevamo che se avessimo sbagliato, avremmo potuto lasciare inattivi per settimane quattro importanti ospedali."
Ha spostato quattro ospedali verso una nuova tecnologia con zero tempi diinattività non pianificate
Consente al personale dell'ospedale di risparmiare centinaia di ore al giorno migliorando i tempi di risposta
Il Pennine Acute Hospitals NHS Trust ha scelto lo storage IBM® FlashSystem 5000 per supportare i sistemi clinici critici e si è avvalso del Business Partner IBM Covenco per aiutarlo a pianificare la migrazione.
"Abbiamo scelto la tecnologia IBM FlashSystem perché offre alte prestazioni, facile gestione e funzionalità integrate di alta disponibilità", afferma Yaqub. "Ma una tecnologia eccellente prende vita solo se disponi delle competenze necessarie per mostrarti come usarla, ed è qui che entra in gioco Covenco. Una volta che il nostro team ha incontrato Covenco è stato come se si fosse verificata una reazione chimica, abbiamo iniziato a costruire un rapporto speciale."
Con l'aiuto di Covenco, Pennine Acute Hospitals NHS Trust ha implementato tre array IBM FlashSystem 5000, con due in una configurazione IBM HyperSwap per consentire l'accesso attivo-attivo e dual-site ai dati critici. Utilizzando il software IBM Spectrum Virtualize integrato nello storage IBM FlashSystem, Covenco ha creato copie dell'ambiente SQL dell'organizzazione per agevolare una migrazione a basso rischio con tempi di inattività minimi.
"Covenco ha sfruttato appieno la potenza della tecnologia IBM per rendere il nostro passaggio alla nuova infrastruttura il meno traumatico possibile", ricorda Yaqub. "Hanno configurato la nuova piattaforma di storage perché funzionasse in parallelo con il nostro ambiente precedente, per cui abbiamo potuto testarne il corretto funzionamento e abbiamo avuto la possibilità di eseguire il rollback in qualsiasi momento. I tempi di inattività pianificati sono stati limitati ad appena cinque ore per cluster, il che è stato un risultato fantastico, infatti abbiamo ridotto i costi esattamente come previsto."
Da quando è passato allo storage IBM FlashSystem, il Pennine Acute Hospitals NHS Trust ha registrato un aumento significativo delle prestazioni e dell'affidabilità dei sistemi clinici critici. Riducendo i tempi di attesa per gli utenti, la tecnologia IBM contribuisce a incrementare la produttività.
"Il nostro storage legacy non è riuscito a tenere il passo con la domanda proveniente dalle nostre applicazioni cliniche", spiega Yaqub. "Ora che abbiamo implementato la tecnologia IBM FlashSystem, i reclami relativi alla lentezza o alla mancata disponibilità dei sistemi si sono notevolmente ridotti."
Il team IT del Pennine Acute Hospitals NHS Trust è anche in grado di lavorare in modo più efficiente ora che la tecnologia IBM Storage è in uso.
"La gestione del precedente storage era macchinosa e inefficiente e richiedeva circa 90 minuti al giorno", spiega Yaqub. "Nel passato, dedicavamo del tempo a controllare che gli snapshot venissero cancellati, a riavviare le deduplicazioni non riuscite e così via. Ora riceviamo avvisi proattivi se qualcosa richiede attenzione, risparmiandoci tempo e dandoci la certezza che tutto procede senza intoppi."
Con la sua nuova configurazione storage ad alta disponibilità, il Pennine Acute Hospitals NHS Trust ha aumentato la resilienza dei suoi sistemi IT. Consentendo l'accesso non-stop ai sistemi clinici, l'organizzazione è in grado di adempiere meglio alla propria missione di fornire servizi sanitari eccezionali 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
"Prima, l'inefficienza dei nostri sistemi sullo storage secondario era un processo complesso di cui non ci fidavamo veramente", aggiunge Bashir. "Con IBM HyperSwap, tutto è semplice. Con l'aiuto di Covenco, ora disponiamo di una sofisticata piattaforma di storage che sfrutta al meglio le potenti funzionalità offerte dagli array di storage IBM."
Il Pennine Acute Hospitals NHS Trust ora sta collaborando con Covenco per implementare gli array IBM FlashSystem 7200 e prevede di utilizzare al meglio la funzionalità IBM Safeguarded Copy per aumentare ulteriormente la propria resilienza. Con Safeguarded Copy, l'organizzazione può creare logicamente delle copie con air gap dei suoi dati SQL di produzione.
Steve Hollingsworth, Sales Director di Covenco, spiega: "La funzione Copia protetta eseguirà copie programmate, immutabili e puntuali dei dati dell'organizzazione, che saranno protette da policy."
Yaqub conclude: "Collaborando con Covenco per implementare gli array IBM FlashSystem 7200 e utilizzare la funzione Safeguard Copy per proteggere i dati vitali da attacchi di virus e ransomware, realizzeremo ancora più valore per le popolazioni che serviamo."
Fondata nell'ottobre 2021, la Northern Care Alliance NHS Foundation Trust (link esterno a ibm.com) riunisce due NHS Trusts in Inghilterra: il Salford Royal NHS Foundation Trust e il Pennine Acute Hospitals NHS Trust. Il Pennine Acute Hospitals NHS Trust è costituito da quattro siti ospedalieri e un'unità di riabilitazione neurologica.
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore IT in una vasta gamma di tecnologie, Covenco (link esterno a ibm.com) è specializzata nell'acquisto, vendita e noleggio di hardware, storage e software di supporto IBM, HP, Dell e NetApp nuovi e ricondizionati. Covenco offre anche soluzioni cloud e di hosting, disaster recovery, manutenzione, virtualizzazione, backup e servizi ad alta disponibilità.
