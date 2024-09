Il team che IBM ha riunito per il progetto comprendeva esperti di intelligenza artificiale e deep learning di IBM Research , oltre a esperti di processo e consulenti di settore di IBM Consulting™. Nei primi, intensi mesi di impegno, i team IBM e Panasonic hanno collaborato per identificare e perfezionare le opportunità di soluzione. IBM ha applicato la metodologia IBM Garage™, che riunisce il personale IT e operativo in una collaborazione iterativa ad alto impatto, per dare il tono alla collaborazione, determinare l'obiettivo generale e creare soluzioni in modo congiunto.

Sulla base delle sfide e di una valutazione del time-to-value più rapido, il team congiunto ha co-definito due soluzioni di controllo dei processi che sono emerse come le prime offerte di Panasonic per le smart factory. La prima soluzione prevedeva la creazione di una macchina per dicing al plasma avanzata automatizzando completamente la generazione della ricetta.

Il package al plasma è una specie di magia. Per un ingegnere che cerca di trovare la giusta ricetta di plasma, il risultato finale deve essere un wafer con pattern di taglio precisi. Ciò significa prendere la giusta combinazione di decisioni su variabili come pressione e potenza del vuoto, energia degli elettroni, energie ioniche e gas, tanto per citarne alcuni.

Per sviluppare la soluzione proof-of-concept, il team di IBM Research ha sviluppato algoritmi di deep learning che, attraverso un numero elevato di calcoli, hanno permesso agli ingegneri di ricavare rapidamente il mix ottimale di punti variabili. "Invece di affidarci all’intuizione o a prove ed errori, gli ingegneri dispongono di un’interfaccia visiva intuitiva [progettata da IBM Consulting] in grado di simulare il processo in modo accurato e in pochi secondi", afferma Hiroshima.

Il secondo proof of concept co-creato dal team ha affrontato un altro punto dolente: la necessità di ottimizzare le prestazioni della macchina per la pulizia al plasma attraverso pratiche di manutenzione più intelligenti e basate sui dati. "Invece delle ricette, l'applicazione per la pulizia del plasma utilizza il calcolo avanzato per identificare il momento ottimale in cui eseguire la pulizia e la manutenzione", spiega Hiroshima. "Eseguirle troppo presto crea costi inutili, mentre facendole troppo tardi si rischia di ottenere una scarsa qualità o addirittura guasti al macchinario."

Come la soluzione di dicing, l'applicazione dello stato della macchina è supportata da algoritmi sviluppati da IBM Research. Utilizzando i dati provenienti da sensori montati sul macchinario, l'applicazione correla i cambiamenti nell'efficienza operativa con le condizioni delle sue varie parti. Come spiega Hiroshima, il risultato visivo altamente intuitivo è una specie di lista dei desideri per i già oberati tecnici. "I tecnici in fabbrica ricevono un avviso, ad esempio, che un particolare pulitore al plasma tra tanti funziona a livello non ottimale e che i residui sull'elettrodo sono la ragione più probabile di questo malfunzionamento", afferma. "Questa comprensione permette al tecnico di intraprendere azioni correttive che mantengano un'elevata qualità e riducano al minimo le interruzioni della produzione."