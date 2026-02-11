Si prevede che IBM Planning Analytics sarà completamente distribuito in tutto il gruppo e in tutte le aree funzionali interessate entro il 2025, espandendo la base utenti a 1.500.
Detto questo, i progetti legati all'EPM dovrebbero continuare anche oltre questa scadenza. "Man mano che la soluzione si sviluppa, gli utenti presentano nuovi casi d'uso che inizialmente non avevamo previsto. Questo fatto indica una decisa accettazione e il coinvolgimento con il nostro nuovo EPM", osserva Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service, Orange.
AI e analytics per continuare a trasformare le nostre pratiche aziendali
Orange sta esplorando diversi nuovi casi d'uso per valutare l'impatto dell'AI e dell'analytics sulla sua funzione Finance.
"Stiamo studiando come migliorare in modo ottimale la previsione dei ricavi basata su algoritmi predittivi, che possono ricorrere all'intelligenza artificiale."
Inoltre, Orange sta sperimentando l'AI generativa per i controller di gestione. "L'obiettivo è identificare eventi chiave all'interno di aree specifiche e generare commenti basati su AI che forniscano un'analisi iniziale dei dati, che i nostri controller possono poi sintetizzare."
"L'integrazione di IBM Planning Analytics con un portafoglio di prodotti AI come IBM watsonx accelera in modo significativo la distribuzione di questi casi d'uso," osserva Stéphane Maillet, Senior Manager per IBM Consulting, che supervisiona il coordinamento interfunzionale del programma.
Un altro focus importante è la gestione dei dati non finanziari, come il calcolo dell'impronta di carbonio dell'azienda. "EPM avrà senza dubbio un ruolo importante nella segnalazione e nella simulazione degli indicatori ESG, anche se non abbiamo ancora definito il suo esatto ambito per i dati non finanziari", conclude Benoit Lampuré.