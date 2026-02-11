In qualità di leader globale nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali, Orange serve quasi 298 milioni di clienti con una gamma di soluzioni di telefonia fissa e mobile, oltre a servizi professionali.

Recentemente, il Gruppo ha creato una nuova divisione "Finance Solutions and Data" all'interno del reparto finanziario per unificare e migliorare le sue soluzioni finanziarie e accelerare l'utilizzo dei dati in tutto il Gruppo.

"All'inizio del 2022 abbiamo avviato le discussioni sul rinnovamento del nostro sistema EPM, che stava iniziando a raggiungere i suoi limiti in termini di prestazioni e funzionalità", spiega Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service di Orange Group.

Orange ha successivamente avviato la ricerca di una nuova soluzione globale EPM in modalità SaaS, in linea con l'impegno del Gruppo, negli ultimi anni, verso la migrazione al cloud. IBM Planning Analytics è emersa come la scelta migliore. "Abbiamo scelto IBM Planning Analytics con molta tranquillità, grazie alle convincenti raccomandazioni da parte di importanti aziende internazionali e alla competenza dei team di consulenza e supporto di IBM, che si sono impegnati ad assisterci per tutta la durata del programma. Anche l'interfaccia utente familiare, compreso il componente aggiuntivo di Microsoft Excel, ha rappresentato un vantaggio significativo".

"La collaborazione tra IBM e Orange è stata cruciale per il successo e l'adozione del programma", aggiunge Boris Daverat, Associate Partner di IBM Consulting.