Reinventare la gestione delle prestazioni per affrontare le sfide di un'azienda globale 

Accelerare la rendicontazione finanziaria, il budgeting e il forecasting è possibile per un'organizzazione globale. Orange ha modernizzato con successo la sua piattaforma di Enterprise Performance Management (EPM) adottando IBM Planning Analytics. Implementata in meno di due anni, questa soluzione serve 1.500 utenti in tutto il Gruppo, impiegati in un'ampia gamma di funzioni.

Orange mirava a sostituire il suo obsoleto sistema EPM, che non riusciva più a supportare le esigenze in evoluzione del Gruppo. IBM®  Planning Analytics, implementato in modalità cloud dai team IBM Consulting e IBM Technology, ha affrontato queste sfide di modernizzazione semplificando i processi decisionali e migliorando le prestazioni complessive dell'azienda.
Sfida
In qualità di leader globale nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali, Orange serve quasi 298 milioni di clienti con una gamma di soluzioni di telefonia fissa e mobile, oltre a servizi professionali.

Recentemente, il Gruppo ha creato una nuova divisione "Finance Solutions and Data" all'interno del reparto finanziario per unificare e migliorare le sue soluzioni finanziarie e accelerare l'utilizzo dei dati in tutto il Gruppo.

"All'inizio del 2022 abbiamo avviato le discussioni sul rinnovamento del nostro sistema EPM, che stava iniziando a raggiungere i suoi limiti in termini di prestazioni e funzionalità", spiega Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service di Orange Group.

Orange ha successivamente avviato la ricerca di una nuova soluzione globale EPM in modalità SaaS, in linea con l'impegno del Gruppo, negli ultimi anni, verso la migrazione al cloud. IBM Planning Analytics è emersa come la scelta migliore. "Abbiamo scelto IBM Planning Analytics con molta tranquillità, grazie alle convincenti raccomandazioni da parte di importanti aziende internazionali e alla competenza dei team di consulenza e supporto di IBM, che si sono impegnati ad assisterci per tutta la durata del programma. Anche l'interfaccia utente familiare, compreso il componente aggiuntivo di Microsoft Excel, ha rappresentato un vantaggio significativo".

"La collaborazione tra IBM e Orange è stata cruciale per il successo e l'adozione del programma", aggiunge Boris Daverat, Associate Partner di IBM Consulting.
Risultati 1.500   dipendenti di Orange utilizzeranno la soluzione IBM Planning Analytics entro la fine del 2024. 8  Applicazioni implementate in meno di 2 anni, nei principali paesi in cui opera il gruppo.
Siamo completamente allineati a IBM Planning Analytics grazie alla sua capacità di gestire grandi volumi di dati e al supporto per gli utenti nella generazione di report ad hoc in modo indipendente.
Benoit Lampuré Director of Finance as a Service Gruppo Orange
Trasformazione
Prima attivazione in soli 6 mesi

Il sistema EPM di Orange offre una copertura funzionale estesa, tra cui:

  • Gestione del reporting finanziario interno per ogni paese, comprendente l'analisi dei dati reali, la gestione del conto economico e il calcolo dei costi.
  • Raccolta di informazioni sul budget di ciascun paese, inclusi budget, piani strategici e modelli di budget.
  • Applicazioni su misura per paesi o attività specifici.

Il progetto è stato lanciato a settembre 2022 con un focus su due divisioni chiave: Orange France e Orange Corporate. "Il nostro obiettivo era integrare il budget 2024 in IBM Planning Analytics, puntando all'attivazione entro l'estate del 2023", ha affermato Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service di Orange Group.

I team di Orange si sono basati sulla conoscenza esistente del framework di riferimento e dei modelli di dati dell'azienda, ben consapevoli delle analisi dettagliate richieste.

Tuttavia, per rispettare le scadenze ravvicinate, è stato necessario realizzare più progetti contemporaneamente.

"Ci siamo concentrati sul riutilizzo del lavoro esistente sviluppando un modello di base. Ogni progetto è stato supportato da team dedicati di esperti di Orange e IBM. Inoltre, abbiamo istituito un team trasversale con IBM per garantire uniformità nei processi e nelle metodologie di sviluppo in tutti i progetti."

La fase di produzione è stata completata nei tempi previsti sia per la divisione Francia che per quella Corporate. La soluzione è ora in fase di implementazione in Orange Business, Orange MEA e in diversi paesi europei, tra cui Belgio e Romania, con piani di ulteriore espansione in Slovacchia, Polonia e nella filiale Totem."
Esploriamo l'AI e la gen AI per accelerare la trasformazione dei nostri utilizzi.
Benoit Lampuré Director of Finance as a Service Gruppo Orange
Risultati
1.500 utenti di IBM Planning Analytics

Si prevede che IBM Planning Analytics sarà completamente distribuito in tutto il gruppo e in tutte le aree funzionali interessate entro il 2025, espandendo la base utenti a 1.500.

Detto questo, i progetti legati all'EPM dovrebbero continuare anche oltre questa scadenza. "Man mano che la soluzione si sviluppa, gli utenti presentano nuovi casi d'uso che inizialmente non avevamo previsto. Questo fatto indica una decisa accettazione e il coinvolgimento con il nostro nuovo EPM", osserva Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service, Orange.

AI e analytics per continuare a trasformare le nostre pratiche aziendali

Orange sta esplorando diversi nuovi casi d'uso per valutare l'impatto dell'AI e dell'analytics sulla sua funzione Finance.

"Stiamo studiando come migliorare in modo ottimale la previsione dei ricavi basata su algoritmi predittivi, che possono ricorrere all'intelligenza artificiale." 

Inoltre, Orange sta sperimentando l'AI generativa per i controller di gestione. "L'obiettivo è identificare eventi chiave all'interno di aree specifiche e generare commenti basati su AI che forniscano un'analisi iniziale dei dati, che i nostri controller possono poi sintetizzare."  

"L'integrazione di IBM Planning Analytics con un portafoglio di prodotti AI come IBM watsonx accelera in modo significativo la distribuzione di questi casi d'uso," osserva Stéphane Maillet, Senior Manager per IBM Consulting, che supervisiona il coordinamento interfunzionale del programma.

Un altro focus importante è la gestione dei dati non finanziari, come il calcolo dell'impronta di carbonio dell'azienda. "EPM avrà senza dubbio un ruolo importante nella segnalazione e nella simulazione degli indicatori ESG, anche se non abbiamo ancora definito il suo esatto ambito per i dati non finanziari", conclude Benoit Lampuré.
Informazioni su Orange

Orange è un colosso delle telecomunicazioni, nonché l'azienda leader nel suo settore in Francia, con una forte presenza in Europa, Africa e Medio Oriente. L'azienda fornisce servizi a 298 milioni di clienti, inclusi 2,5 milioni di aziende; il Gruppo ha fatturato 44,1 miliardi di euro nel 2023 e impiega quasi 137.000 persone in 26 paesi, di cui oltre la metà in Francia.

 Componenti della soluzione IBM Planning Analytics IBM watsonx IBM Consulting