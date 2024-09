O2 ha deciso di coinvolgere gli esperti di AI di IBM e AddAI.Life, un'azienda ceca focalizzata sulla creazione di AI conversazionale con tecnologie avanzate di elaborazione del linguaggio naturale. Insieme, hanno utilizzato IBM watsonx Assistant per creare un assistente virtuale, che hanno chiamato "Eva", in grado di aiutare a rispondere alle domande e alle richieste dei clienti in arrivo. Quindi hanno addestrato Eva a comprendere le varie richieste dei clienti e a fornire assistenza pertinente ai clienti in cambio. Hanno anche integrato la tecnologia dell'assistente virtuale nell'app mobile O2, che ora accoglie gli utenti con "Ciao. Sono Eva, la tua assistente virtuale. Come posso aiutarti?" Inoltre, nei casi in cui le richieste degli utenti non possano essere risolte completamente nell'app mobile, l'assistente virtuale reindirizza automaticamente le richieste alla pagina pertinente sul sito web dell'azienda o le abbina a un operatore specializzato nell'area specifica.

"Lavoriamo a stretto contatto con il team di O2 per addestrare e migliorare Eva in modo che rimanga aggiornata sia in termini di tecnologia che di esperienza cliente (CX). Ci aiutano tantissimo gli strumenti sviluppati per analizzare i percorsi dei clienti e gli argomenti trattati di frequente che possiamo incorporare nella soluzione in modo che rimanga sempre pertinente e aggiornata. Mi auguro che Eva abbia il maggior numero possibile di clienti soddisfatti", afferma Jindřich Cromý, cofondatore e CEO di AddAI.Life.

A differenza di molti altri assistenti sul mercato, Eva comunica direttamente con il sistema di assistenza clienti O2, che consente all'assistente virtuale di rispondere in modo più efficace e mirato. "watsonx Assistant in esecuzione su IBM Cloud è, per così dire, il cervello di Eva, che guida la completa interazione con l'utente. Eva è addestrata a interpretare un'ampia gamma di intenzioni degli utenti e a fornire loro risposte o guidarli attraverso le azioni richieste. Comunicando e scambiando dati con altri componenti, il software informa istantaneamente i clienti sulla fatturazione, sullo stato degli ordini o sui dati di roaming," afferma Martin Švík, Vicepresidente e CTO di IBM per l'Europa settentrionale, centrale e orientale.