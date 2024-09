Newlight Technologies, Inc.

Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide che oggi l'umanità si trova ad affrontare. Gli scienziati prevedono conseguenze disastrose come conseguenza diretta del riscaldamento globale: siccità, inondazioni, tempeste violente e interruzione delle forniture di cibo e acqua. Ma cosa possiamo fare fronte a questo problema? Newlight Technologies ha sviluppato un percorso che ritiene possa far parte della soluzione.

Mark Herrema, CEO e Co-founder di Newlight Technologies, spiega: "Nel 2003 ho letto un articolo del Los Angeles Times sul metano prodotto dalle mucche e sul peso del carbonio che si disperde nell'aria. A quel tempo si parlava di tassare il carbonio o di interrarlo.

"Ma se guardi alla natura, i gas serra—il carbonio nell'aria e nell'acqua—sono la spina dorsale della vita: ciò che alberi e coralli utilizzano per crescere. Così ho collaborato con un vecchio compagno di liceo e abbiamo pensato: "Se la natura è in grado di utilizzare i gas serra in modo da allontanare il flusso di carbonio dall'ambiente, perché noi non possiamo fare qualcosa di simile? Invece di denigrare i gas serra, cosa accadrebbe se potessimo trasformarli in prodotti di valore? A partire dal 2003, con pezzi di ferramenta, semplici ricerche su Internet e tanto da imparare, abbiamo deciso di vedere se potevamo trasformare la nostra visione in realtà."

Nei successivi dieci anni, Newlight ha sviluppato una tecnologia che converte il gas serra direttamente in una molecola energetica a elevato valore naturale che può essere utilizzata per sostituire plastica, fibre e altri materiali. Il processo di bioconversione dell'azienda utilizza energia rinnovabile e gas serra, come il metano proveniente da discariche, miniere di carbone abbandonate e fattorie e li converte utilizzando microrganismi presenti nell'oceano in una molecola energetica ad alte prestazioni, biodegradabile e fusibile chiamata AirCarbon, con un rendimento che consente una produzione su larga scala.

Mark Herrema continua: "Il nostro impatto è minimo in questo momento rispetto al problema, ma il nostro obiettivo è quello di espanderci il più velocemente possibile utilizzando sia la produzione diretta sia la produzione su licenza. Una delle nostre sfide principali è stato il tempo necessario per progettare e costruire nuovi impianti di produzione di AirCarbon, ma abbiamo sviluppato una soluzione modulare che pensiamo accelererà significativamente questo processo.

"L'altra sfida che abbiamo dovuto affrontare è stata la verifica della nostra supply chain. Ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un modo per dimostrare ai consumatori finali che acquistavano i prodotti AirCarbon che i loro articoli erano stati inizialmente generati come gas serra, che avevamo utilizzato energia rinnovabile per produrli e che hanno portato a una riduzione del carbonio che altrimenti sarebbe diventato parte dell'aria. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo iniziato a cercare un partner tecnologico che ci aiutasse ad aggiungere questo elemento cruciale di verificabilità—e che ci consentisse di farlo su larga scala."