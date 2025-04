Il New Jersey Department of Community Affairs (DCA) e il New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU) sono agenzie statali create per fornire indicazioni amministrative, supporto finanziario e assistenza tecnica alle amministrazioni locali, alle organizzazioni per lo sviluppo della comunità, alle aziende e ai cittadini.

Il loro processo era manuale, cartaceo e frammentario, e le agenzie avevano sistemi separati che non comunicavano. Questa inefficienza rendeva la valutazione delle richieste di benefit eccessivamente complessa, e le approvazioni richiedevano più tempo del desiderato. I cittadini spesso non usufruivano di questi servizi a causa di una guida poco chiara e di un accesso limitato.

Il dipartimento voleva ottenere una visione completa dei cittadini e delle famiglie, creare un "mosaico di dati" per semplificare e modernizzare l'applicazione, la valutazione e l'amministrazione dei benefit. E, più in dettaglio, l'agenzia voleva creare un nuovo portale che integrasse i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), i report e i dashboard utilizzati dai residenti, dai giudici del New Jersey DCA, dai fornitori di servizi pubblici, dalle organizzazioni basate sulla comunità (CBO) e da altri stakeholder.