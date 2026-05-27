Potenziare le app AI-native con un DNS intelligente

Netlify è una piattaforma AI-native che supporta lo sviluppo web moderno per oltre 12 milioni di sviluppatori e più di 60 milioni di applicazioni in tutto il mondo. Mentre lo basato su AI accelera, Netlify ha già supportato più di un milione di applicazioni generate dall’AI in pochi mesi.

Con migliaia di implementazioni quotidiane, Netlify necessitava di un’infrastruttura di rete in grado di tenere il passo con workflow ad alta frequenza basati su API. Garantire bassa latenza, alta disponibilità e rapida propagazione globale era diventato fondamentale per distribuire applicazioni pronte per la produzione su larga scala. Senza gestione del traffico in tempo reale e un DNS scalabile, le prestazioni e l’affidabilità potevano risentirne.