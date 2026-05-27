Potenziare le app AI-native con un DNS intelligente

Netlify scala le prestazioni di milioni di app basate su AI con IBM NS1 Connect
Netlify è una piattaforma AI-native che supporta lo sviluppo web moderno per oltre 12 milioni di sviluppatori e più di 60 milioni di applicazioni in tutto il mondo. Mentre lo basato su AI accelera, Netlify ha già supportato più di un milione di applicazioni generate dall’AI in pochi mesi.
Con migliaia di implementazioni quotidiane, Netlify necessitava di un’infrastruttura di rete in grado di tenere il passo con workflow ad alta frequenza basati su API. Garantire bassa latenza, alta disponibilità e rapida propagazione globale era diventato fondamentale per distribuire applicazioni pronte per la produzione su larga scala. Senza gestione del traffico in tempo reale e un DNS scalabile, le prestazioni e l’affidabilità potevano risentirne.
Per supportare le esigenze di crescita e performance, Netlify ha implementato IBM® NS1 Connect con DNS gestito e controllo del traffico. Queste funzionalità permettono di prendere decisioni di routing in tempo reale in base alle condizioni della rete, indirizzando gli utenti verso la edge location ottimale.
Utilizzando IBM NS1 Connect Pulsar, Netlify reindirizza dinamicamente il traffico in caso di congestione o interruzioni, garantendo esperienze utente veloci e affidabili. Il design API-first si allinea alla piattaforma Netlify, consentendo implementazioni ad alta frequenza e aggiornamenti programmatici senza i ritardi tipici dei modelli DNS tradizionali.
Con IBM NS1 Connect, Netlify ha creato una base DNS scalabile e resiliente che supporta milioni di applicazioni e sviluppatori. La piattaforma ora gestisce elevati volumi di implementazione mantenendo prestazioni e tempi di attività costanti.
Il DNS a basso TTL consente una propagazione globale in meno di cinque secondi, assicurando una distribuzione rapida delle applicazioni. La gestione del traffico in tempo reale migliora le prestazioni e l'affidabilità, anche durante le interruzioni. Mentre Netlify scala la sua piattaforma AI-native, IBM NS1 Connect supporta esperienze utente fluide e ad alte prestazioni.
Netlify è una piattaforma AI-native per lo sviluppo web moderno, che consente a sviluppatori e agenti AI di creare e distribuire applicazioni su larga scala. Supporta milioni di sviluppatori e applicazioni in tutto il mondo.
© Copyright IBM Corporation, aprile 2026.
IBM, il logo IBM e NS1 Connect sono marchi di IBM Corp., registrati in numerose giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.