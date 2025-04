Gestendo la più grande flotta al mondo di navi handysize per il trasporto di gas liquefatto, Navigator Gas svolge un ruolo importante nel mantenere il flusso di energia attraverso le supply chain globali. La società, quotata alla Borsa di New York (NYSE) dal 2013, deve far fronte agli stringenti requisiti di audit finanziari e di conformità normativa. Quando Navigator Gas si è fusa con Ultragas ApS nel 2021, quasi raddoppiando la sua flotta, i requisiti di governance, rischio e conformità (GRC) della società sono diventati ancora più sofisticati.

Di conseguenza, la squadra di audit dell'azienda non bastava più. Per alleviare la pressione sui suoi specialisti di audit e aiutarli a lavorare in modo più efficace, Navigator Gas ha cercato una soluzione automatizzata, scalabile e adattabile per semplificare i processi GRC.

Atif Yaqoob, responsabile del gruppo Risk and Assurance di Navigator Gas, spiega: "Ci siamo trovati a far fronte a crescenti pressioni normative in vari mercati, dovendo gestire al contempo la nostra attuale conformità Sarbanes-Oxley alla Securities and Exchange Commission. Era evidente che ci serviva una solida piattaforma GRC per alleggerire il carico sulle spalle dei nostri team commerciali e rimanere all'avanguardia".